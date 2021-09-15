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【中資電訊股】5G網絡+雲計算打造「元宇宙」基石？

研究報告 08:42 2021/09/15

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上文《疫後綫上閱讀大爆發 長短視頻、數字閱讀潛力大 》文末探討傳媒板塊下一個浪潮將駛入何方？今篇聚焦「元宇宙」概念所受益的5G營運商、雲計算及投資機遇。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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