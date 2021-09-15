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【消費趨勢】國貨點解崛起？富達繆子美：中國品牌更加貼近年輕人口味！

財金猛人追蹤 14:33 2021/09/15

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近年國貨品牌在內地愈來愈受年輕人歡迎，安踏 （02020） 及李寧 （02331） 憑着國潮風吹起，先後獲納入恒指當中。除兩大體育品牌外，其他中國品牌如羽絨服品牌波司登 （03998） 及手機品牌華為早已打入民地民眾日常生活當中，反映國貨愈來愈受重視。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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