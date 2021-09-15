【消費趨勢】國貨點解崛起？富達繆子美：90後無咁崇洋！ 財金猛人追蹤 08:12 2021/09/15 分享： 近年國貨品牌在內地愈來愈受年輕人歡迎，安踏 （02020） 及李寧 （02331） 憑着國潮風吹起，先後獲納入恒指當中。除兩大體育品牌外，其他中國品牌如羽絨服品牌波司登 （03998） 及手機品牌華為早已打入民地民眾日常生活當中，反映國貨愈來愈受重視。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【監管陰霾】瑞士寶盛馬修斯：中國仍有三大板塊值得留意！ 2021/09/14 【監管陰霾】瑞士寶盛馬修斯：中國仍有三大板塊值得留意！ 【第四季展望】加強監管？許長泰：搵下一代股王！ 2021/09/13 【第四季展望】加強監管？許長泰：搵下一代股王！ 你可能感興趣 【監管陰霾】瑞士寶盛馬修斯：中國仍有三大板塊值得留意！ 23:50 2021/09/14 【監管陰霾】瑞士寶盛馬修斯：中國仍有三大板塊值得留意！ 【第四季展望】加強監管？許長泰：搵下一代股王！ 19:39 2021/09/13 【第四季展望】加強監管？許長泰：搵下一代股王！ 最新專欄文章 【名家談股】星級名家卓百德：環球經濟復甦 看好航運股 今日 【名家談股】星級名家卓百德：環球經濟復甦 看好航運股 【第四季展望】加強監管？許長泰：搵下一代股王！ 2021/09/13 【第四季展望】加強監管？許長泰：搵下一代股王！ 【名家談政策】監管風暴持續 摩根資管許長泰：政策扶持板塊仍有潛力 2021/09/10 【名家談政策】監管風暴持續 摩根資管許長泰：政策扶持板塊仍有潛力 【名家談內房】內房股唔好貪平？名家鄭子豐：國企好過民企！（附名家國策點評） 2021/09/10 【名家談內房】內房股唔好貪平？名家鄭子豐：國企好過民企！（附名家國策點評） 【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠 2021/09/09 【名家談本地股】通關在望？摩根資管許長泰：零售消費最受惠 繆子美 產品 經濟 股票 恒生指數 品牌 中國