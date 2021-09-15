環球影城加持 北京重塑經濟優勢？ 中國 08:00 2021/09/15 分享： 中秋國慶假期臨近，北京環球影城內測的攻略視頻成了近期社交媒體上的熱門話題。正如5年前迪士尼落戶上海後成為江浙滬的旅遊經濟引擎，環球影城的開業也令外界對其充滿期待。尤其近期北京頻繁釋出政策訊號重振經濟，樂園經濟的加持似乎正開啓北京的更多可能性。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 無懼疫情陰霾 北京環球影城開園當日門票1分鐘內售罄 2021/09/14 無懼疫情陰霾 北京環球影城開園當日門票1分鐘內售罄 【中美角力】無阻北京環球影城試業 獨設「功夫熊貓」園區（多圖） 2021/08/24 【中美角力】無阻北京環球影城試業 獨設「功夫熊貓」園區（多圖） 你可能感興趣 無懼疫情陰霾 北京環球影城開園當日門票1分鐘內售罄 16:01 2021/09/14 無懼疫情陰霾 北京環球影城開園當日門票1分鐘內售罄 【中美角力】無阻北京環球影城試業 獨設「功夫熊貓」園區（多圖） 20:01 2021/08/24 【中美角力】無阻北京環球影城試業 獨設「功夫熊貓」園區（多圖） 環球影城 經濟 政治 文娛藝術 北京 上海 人口