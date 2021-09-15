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環球影城加持 北京重塑經濟優勢？

中國 08:00 2021/09/15

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中秋國慶假期臨近，北京環球影城內測的攻略視頻成了近期社交媒體上的熱門話題。正如5年前迪士尼落戶上海後成為江浙滬的旅遊經濟引擎，環球影城的開業也令外界對其充滿期待。尤其近期北京頻繁釋出政策訊號重振經濟，樂園經濟的加持似乎正開啓北京的更多可能性。

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