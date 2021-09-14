  • 29°C
香港時間 : 2021915日 (週三) 00:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Apple打甩壟斷指控 市場定義成關鍵

國際 21:16 2021/09/14

分享：

蘋果（Apple）與遊戲商Epic Games的壟斷官司判決出爐，法庭裁定蘋果壟斷市場的說法不成立，直指Epic缺乏理據支持指控，蘋果總法律顧問亞當斯（Kate Adams）喜出望外，形容今仗取得重大勝利（Huge win）。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

薩爾瓦多比特幣當貨幣 真的能與美元並肩？
2021/09/08
薩爾瓦多比特幣當貨幣 真的能與美元並肩？
Tesla勢愈來愈平 建生態圈護城河
2021/09/07
Tesla勢愈來愈平 建生態圈護城河
華裔＋Z世代 英網球新星「錢」途無限
2021/09/13
華裔＋Z世代 英網球新星「錢」途無限
英加稅在所難免 說服選民考功夫
2021/09/09
英加稅在所難免 說服選民考功夫
劫富濟貧易變殺雞取卵 富豪稅堵塞漏洞是關鍵
2021/09/10
劫富濟貧易變殺雞取卵 富豪稅堵塞漏洞是關鍵

你可能感興趣

薩爾瓦多比特幣當貨幣 真的能與美元並肩？
17:05 2021/09/08
薩爾瓦多比特幣當貨幣 真的能與美元並肩？
Tesla勢愈來愈平 建生態圈護城河
16:30 2021/09/07
Tesla勢愈來愈平 建生態圈護城河
華裔＋Z世代 英網球新星「錢」途無限
16:45 2021/09/13
華裔＋Z世代 英網球新星「錢」途無限

最新專欄文章

國金札記 - 華裔＋Z世代新星 拉度簡奴「錢途」無限
2021/09/14
華裔＋Z世代新星 拉度簡奴「錢途」無限
國金札記 - 日揆抗疫不力敗走 「疫苗大臣」反受惠？
2021/09/13
日揆抗疫不力敗走 「疫苗大臣」反受惠？
國金札記 - 英加稅在所難免 說服選民考功夫
2021/09/10
英加稅在所難免 說服選民考功夫
國金札記 - 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真可與美元並肩？
2021/09/09
薩爾瓦多比特幣當貨幣 真可與美元並肩？
國金札記 - Tesla壓低車價 車海戰術保優勢
2021/09/08
Tesla壓低車價 車海戰術保優勢
壟斷 作業系統 蘋果（Apple，美：AAPL） 移動裝置 Apple App Store iPhone iOS

下一篇文章

【港股脈博】盈富連續2日高踞成交三甲 長錢趁回吐撈底（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版