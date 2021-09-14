Apple打甩壟斷指控 市場定義成關鍵 國際 21:16 2021/09/14 分享： 蘋果（Apple）與遊戲商Epic Games的壟斷官司判決出爐，法庭裁定蘋果壟斷市場的說法不成立，直指Epic缺乏理據支持指控，蘋果總法律顧問亞當斯（Kate Adams）喜出望外，形容今仗取得重大勝利（Huge win）。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真的能與美元並肩？ 2021/09/08 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真的能與美元並肩？ Tesla勢愈來愈平 建生態圈護城河 2021/09/07 Tesla勢愈來愈平 建生態圈護城河 華裔＋Z世代 英網球新星「錢」途無限 2021/09/13 華裔＋Z世代 英網球新星「錢」途無限 英加稅在所難免 說服選民考功夫 2021/09/09 英加稅在所難免 說服選民考功夫 劫富濟貧易變殺雞取卵 富豪稅堵塞漏洞是關鍵 2021/09/10 劫富濟貧易變殺雞取卵 富豪稅堵塞漏洞是關鍵 你可能感興趣 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真的能與美元並肩？ 17:05 2021/09/08 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真的能與美元並肩？ Tesla勢愈來愈平 建生態圈護城河 16:30 2021/09/07 Tesla勢愈來愈平 建生態圈護城河 華裔＋Z世代 英網球新星「錢」途無限 16:45 2021/09/13 華裔＋Z世代 英網球新星「錢」途無限 最新專欄文章 國金札記 - 華裔＋Z世代新星 拉度簡奴「錢途」無限 2021/09/14 華裔＋Z世代新星 拉度簡奴「錢途」無限 國金札記 - 日揆抗疫不力敗走 「疫苗大臣」反受惠？ 2021/09/13 日揆抗疫不力敗走 「疫苗大臣」反受惠？ 國金札記 - 英加稅在所難免 說服選民考功夫 2021/09/10 英加稅在所難免 說服選民考功夫 國金札記 - 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真可與美元並肩？ 2021/09/09 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真可與美元並肩？ 國金札記 - Tesla壓低車價 車海戰術保優勢 2021/09/08 Tesla壓低車價 車海戰術保優勢 壟斷 作業系統 蘋果（Apple，美：AAPL） 移動裝置 Apple App Store iPhone iOS