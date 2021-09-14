Apple打甩壟斷指控 市場定義成關鍵

蘋果（Apple）與遊戲商Epic Games的壟斷官司判決出爐，法庭裁定蘋果壟斷市場的說法不成立，直指Epic缺乏理據支持指控，蘋果總法律顧問亞當斯（Kate Adams）喜出望外，形容今仗取得重大勝利（Huge win）。

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