光銀林樵基：理財通鞏固港金融地位 名家專區 2021/09/15 分享： 內地和港澳金融監管機構近日宣布，「跨境理財通」業務試點正式啟動，讓包括香港、澳門和廣東省內九市居民，可跨境投資粵港澳大灣區內銀行銷售的理財產品。 「跨境理財通」是首個專為零售投資者設計的粵港澳大灣區內投 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林樵基 光銀國際董事總經理兼研究部主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞銀顏湄：內銀中績較預期佳 2021/09/14 瑞銀顏湄：內銀中績較預期佳 黃瑞麒：監管負面因素反映得七七八八 2021/09/10 黃瑞麒：監管負面因素反映得七七八八 專訪 - 卓百德︰港樓價看升 地產股抵買 2021/09/09 卓百德︰港樓價看升 地產股抵買 施羅德Keith Wade：經濟有滯脹之勢 2021/09/08 施羅德Keith Wade：經濟有滯脹之勢 光銀林樵基：北交所為優質中小企注入新動力 2021/09/07 光銀林樵基：北交所為優質中小企注入新動力 香港 銀行 金融 人民幣 大灣區 基金 互聯互通 投資產品 國際金融中心 跨境理財通