光銀林樵基：理財通鞏固港金融地位

內地和港澳金融監管機構近日宣布，「跨境理財通」業務試點正式啟動，讓包括香港、澳門和廣東省內九市居民，可跨境投資粵港澳大灣區內銀行銷售的理財產品。

「跨境理財通」是首個專為零售投資者設計的粵港澳大灣區內投

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