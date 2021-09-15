舖位空置率回落 距離全面復甦仍遠 名家專區 10:00 2021/09/15 分享： 疫情緩和帶動餐飲生意，近半年餐廳租舖增加，零售核心區舖位空置率雖然稍為回落。不過，餐飲與零售承租能力始終有距離，短期難以改善核心區吉舖處處情況，目前距離舖住全面復甦仍有一段距離。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 消費券出籠 商舖市道有力反彈？ 2021/06/24 消費券出籠 商舖市道有力反彈？ 商舖回穩勝商廈 2021/07/19 商舖回穩勝商廈 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 2021/07/21 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 你可能感興趣 消費券出籠 商舖市道有力反彈？ 08:00 2021/06/24 消費券出籠 商舖市道有力反彈？ 商舖回穩勝商廈 01:00 2021/07/19 商舖回穩勝商廈 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 11:00 2021/07/21 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 最新專欄文章 疫情無阻買樓熱情 內地客比例創3年高位 2021/09/14 疫情無阻買樓熱情 內地客比例創3年高位 紅磡新盤322萬入場 投資者真的好興奮？ 2021/09/13 紅磡新盤322萬入場 投資者真的好興奮？ 不能輕視預售樓花同意書制度 2021/09/10 不能輕視預售樓花同意書制度 二手樓蝕讓湧現 樓市表現不滯？ 2021/09/09 二手樓蝕讓湧現 樓市表現不滯？ 休閒服裝店積極擴充 支撐核心區舖租 2021/09/08 休閒服裝店積極擴充 支撐核心區舖租 空置率 美聯工商舖 商舖 中環 餐飲 旺角 元朗 銅鑼灣 尖沙咀