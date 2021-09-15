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舖位空置率回落  距離全面復甦仍遠

名家專區 10:00 2021/09/15

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疫情緩和帶動餐飲生意，近半年餐廳租舖增加，零售核心區舖位空置率雖然稍為回落。不過，餐飲與零售承租能力始終有距離，短期難以改善核心區吉舖處處情況，目前距離舖住全面復甦仍有一段距離。

...

欄名 : 樓市分析

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