  • 28°C
香港時間 : 2021915日 (週三) 04:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

電能車炒併購 比亞迪大超班

名家專區 2021/09/15

分享：

昨日A股高位回吐，滬深300指數及上證綜指分別於5000點及3700點關口受阻回軟，拖累港股午後跌幅擴大，恒指收跌逾300點，險守25500水平。

昨日跌市不再限於ATMX重磅科技股，藍籌內銀、內險及內

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 「假外資」炒A股 未虞監管出手
2021/09/14
「假外資」炒A股 未虞監管出手
透視中港美 - 港股追升A股 基金加快換馬
2021/09/13
港股追升A股 基金加快換馬
透視中港美 - A股闖6年高 港交所最受惠
2021/09/11
A股闖6年高 港交所最受惠
透視中港美 - 監管風波再起 避險還是撈底？
2021/09/10
監管風波再起 避險還是撈底？
透視中港美 - 領展失牛熊綫 有機築底反彈？
2021/09/09
領展失牛熊綫 有機築底反彈？
汽車股 汽車 恒生指數 中國石油股份（00857） 建設銀行（00939） 比亞迪股份（01211） 理想汽車—W（02015） 中國平安（02318） 小鵬汽車－W（09868） 寧德時代（深：300750）

上一篇文章

深高速轉升 企穩50天綫

下一篇文章

光銀林樵基：理財通鞏固港金融地位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版