電能車炒併購 比亞迪大超班

昨日A股高位回吐，滬深300指數及上證綜指分別於5000點及3700點關口受阻回軟，拖累港股午後跌幅擴大，恒指收跌逾300點，險守25500水平。

昨日跌市不再限於ATMX重磅科技股，藍籌內銀、內險及內

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