電能車炒併購 比亞迪大超班 名家專區 2021/09/15 分享： 昨日A股高位回吐，滬深300指數及上證綜指分別於5000點及3700點關口受阻回軟，拖累港股午後跌幅擴大，恒指收跌逾300點，險守25500水平。 昨日跌市不再限於ATMX重磅科技股，藍籌內銀、內險及內 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 「假外資」炒A股 未虞監管出手 2021/09/14 「假外資」炒A股 未虞監管出手 透視中港美 - 港股追升A股 基金加快換馬 2021/09/13 港股追升A股 基金加快換馬 透視中港美 - A股闖6年高 港交所最受惠 2021/09/11 A股闖6年高 港交所最受惠 透視中港美 - 監管風波再起 避險還是撈底？ 2021/09/10 監管風波再起 避險還是撈底？ 透視中港美 - 領展失牛熊綫 有機築底反彈？ 2021/09/09 領展失牛熊綫 有機築底反彈？ 汽車股 汽車 恒生指數 中國石油股份（00857） 建設銀行（00939） 比亞迪股份（01211） 理想汽車—W（02015） 中國平安（02318） 小鵬汽車－W（09868） 寧德時代（深：300750）