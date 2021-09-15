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聯通同業最平 5G促高增長

名家專區 2021/09/15

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昨日A、H股指數齊齊下挫，國企指數可守上落區底部8700點，上證綜合指數可在10天綫整固，惟市上落未變的形勢下，板塊會繼續輪動，中資電訊股今期最落後，中國聯通（00762）未來盈年複合增長達18%，但

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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