聯通同業最平 5G促高增長

昨日A、H股指數齊齊下挫，國企指數可守上落區底部8700點，上證綜合指數可在10天綫整固，惟市上落未變的形勢下，板塊會繼續輪動，中資電訊股今期最落後，中國聯通（00762）未來盈年複合增長達18%，但

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