聯通同業最平 5G促高增長 名家專區 2021/09/15 分享： 昨日A、H股指數齊齊下挫，國企指數可守上落區底部8700點，上證綜合指數可在10天綫整固，惟市上落未變的形勢下，板塊會繼續輪動，中資電訊股今期最落後，中國聯通（00762）未來盈年複合增長達18%，但 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股回歸悶局 三桶油燃燒吧（第四版） 2021/09/14 港股回歸悶局 三桶油燃燒吧（第四版） 中字股實力談 - 前海要發展 深國有前景 2021/09/14 前海要發展 深國有前景 中字股實力談 - 上證衝頂失敗 港股震盪而已（第四版） 2021/09/13 上證衝頂失敗 港股震盪而已（第四版） 中字股實力談 - 國指紅指築底 估值全球最低 2021/09/11 國指紅指築底 估值全球最低 中字股實力談 - 上證強勢中綫衝4000 港股靜待見底訊號（第四版） 2021/09/10 上證強勢中綫衝4000 港股靜待見底訊號（第四版） 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 電訊 馬鞍山鋼鐵（00323） 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 人民幣 板塊