樓價有力更上一層樓？ 名家專區 10:00 2021/09/15 分享： 樓市持續暢旺，新盤推售潮未完，今個月一手成交有機會多達2,000宗，而且成交價量兼備，一手造價成為市場新指引，或成為推動樓價再上一層樓的動力。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 樓價上衝還待新利好消息 2021/08/28 樓價上衝還待新利好消息 樓價走勢 還看一手銷情 2021/09/01 樓價走勢 還看一手銷情 樓花供應嘆慢板 樓價難大跌 2021/09/07 樓花供應嘆慢板 樓價難大跌 卓百德︰港樓價看升 地產股抵買 2021/09/09 卓百德︰港樓價看升 地產股抵買 你可能感興趣 樓價上衝還待新利好消息 14:00 2021/08/28 樓價上衝還待新利好消息 樓價走勢 還看一手銷情 14:00 2021/09/01 樓價走勢 還看一手銷情 樓花供應嘆慢板 樓價難大跌 12:33 2021/09/07 樓花供應嘆慢板 樓價難大跌 最新專欄文章 專家樓論 - 減賣地 發展商謀對策 今日 減賣地 發展商謀對策 專家樓論 - 經濟復甦+承按鬆手 助工商舖低位反彈 2021/09/14 經濟復甦+承按鬆手 助工商舖低位反彈 專家樓論 - 先使未來「樓」！ 2021/09/14 先使未來「樓」！ 專家樓論 - 新盤熱賣 大盤陸續有來 2021/09/13 新盤熱賣 大盤陸續有來 專家樓論 - 住宅以外 今年邊類物業好表現？ 2021/09/13 住宅以外 今年邊類物業好表現？ Wetland Seasons Bay 揚海 樓價 CCL 地產代理 二手市場 天水圍 黃竹坑 發展商