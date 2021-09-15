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樓價有力更上一層樓？

名家專區 10:00 2021/09/15

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樓市持續暢旺，新盤推售潮未完，今個月一手成交有機會多達2,000宗，而且成交價量兼備，一手造價成為市場新指引，或成為推動樓價再上一層樓的動力。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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