減賣地 發展商謀對策 名家專區 2021/09/15 分享： 今年政府推地數目很少，發展商之間除了搶高地價外，各人亦正在各出奇謀補充土地儲備，近期農地補地價，以及市區舊樓地盤買賣再次變得活躍起來。 根據政府公布的賣地計劃，2021/22年度首兩季，合共只推出4幅私 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 經濟復甦+承按鬆手 助工商舖低位反彈 2021/09/14 經濟復甦+承按鬆手 助工商舖低位反彈 專家樓論 - 先使未來「樓」！ 2021/09/14 先使未來「樓」！ 專家樓論 - 新盤熱賣 大盤陸續有來 2021/09/13 新盤熱賣 大盤陸續有來 專家樓論 - 住宅以外 今年邊類物業好表現？ 2021/09/13 住宅以外 今年邊類物業好表現？ 專家樓論 - 兩細價盤 成投資者吸納對象 2021/09/10 兩細價盤 成投資者吸納對象 香港 賣地 農地 補地價 舊樓回收 港鐵公司（00066） 泛海國際（00129） 資本策略地產（00497） 嘉里建設（00683） 佳明集團控股（01271）