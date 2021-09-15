減賣地 發展商謀對策

今年政府推地數目很少，發展商之間除了搶高地價外，各人亦正在各出奇謀補充土地儲備，近期農地補地價，以及市區舊樓地盤買賣再次變得活躍起來。

根據政府公布的賣地計劃，2021/22年度首兩季，合共只推出4幅私

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