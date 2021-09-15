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人工關節集採降價 醫械股緣何反升？

名家專區 2021/09/15

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為減輕人民醫療負擔，內地推出集中採購（簡稱集採）降價降費。人工關節的國家集採昨在天津開標，涉及髖關節和膝關節，按材質分4類產品開展採購。

結果顯示，中選產品價格由平均3萬降至不足1萬元（人民幣，下同），

...

撰文 : 區嘉俊

欄名 : 交易講場

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