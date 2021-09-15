人工關節集採降價 醫械股緣何反升？ 名家專區 2021/09/15 分享： 為減輕人民醫療負擔，內地推出集中採購（簡稱集採）降價降費。人工關節的國家集採昨在天津開標，涉及髖關節和膝關節，按材質分4類產品開展採購。 結果顯示，中選產品價格由平均3萬降至不足1萬元（人民幣，下同）， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 區嘉俊 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - A股今年累升14% 拆解資金強勢 2021/09/14 A股今年累升14% 拆解資金強勢 交易講場 - 拆解理財通受惠銀行股 2021/09/13 拆解理財通受惠銀行股 交易講場 - 平衡「騎手」權益與生意 美團有新計法 2021/09/11 平衡「騎手」權益與生意 美團有新計法 交易講場 - 元宇宙投資概念 是靠「欺騙」視覺？ 2021/09/10 元宇宙投資概念 是靠「欺騙」視覺？ 交易講場 - 電力股熱力四射 潤電股息回報3厘 2021/09/09 電力股熱力四射 潤電股息回報3厘 採購 愛康醫療（01789） 春立醫療（01858） 政府政策 港股 人民幣 強生（Johnson & Johnson，美：JNJ）