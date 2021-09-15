Apple成功甩身指控科企壟斷太難 名家專區 2021/09/15 分享： 蘋果（Apple）與遊戲商Epic Games的壟斷官司判決出爐。法庭裁定蘋果壟斷市場的說法不成立，直指Epic缺乏理據支持指控。蘋果總法律顧問亞當斯喜出望外，形容今仗取得重大勝利。 這類針對科企的壟斷 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 Apple打甩壟斷指控 市場定義成關鍵 2021/09/14 Apple打甩壟斷指控 市場定義成關鍵 國金札記 - 華裔＋Z世代新星 拉度簡奴「錢途」無限 2021/09/14 華裔＋Z世代新星 拉度簡奴「錢途」無限 國金札記 - 日揆抗疫不力敗走 「疫苗大臣」反受惠？ 2021/09/13 日揆抗疫不力敗走 「疫苗大臣」反受惠？ 國金札記 - 英加稅在所難免 說服選民考功夫 2021/09/10 英加稅在所難免 說服選民考功夫 國金札記 - 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真可與美元並肩？ 2021/09/09 薩爾瓦多比特幣當貨幣 真可與美元並肩？ 蘋果（Apple，美：AAPL） App Store iOS 壟斷 Apple iPhone