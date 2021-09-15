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Apple成功甩身指控科企壟斷太難

名家專區 2021/09/15

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蘋果（Apple）與遊戲商Epic Games的壟斷官司判決出爐。法庭裁定蘋果壟斷市場的說法不成立，直指Epic缺乏理據支持指控。蘋果總法律顧問亞當斯喜出望外，形容今仗取得重大勝利。

這類針對科企的壟斷

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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