Apple成功甩身指控科企壟斷太難

蘋果（Apple）與遊戲商Epic Games的壟斷官司判決出爐。法庭裁定蘋果壟斷市場的說法不成立，直指Epic缺乏理據支持指控。蘋果總法律顧問亞當斯喜出望外，形容今仗取得重大勝利。

這類針對科企的壟斷

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