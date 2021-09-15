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市場遺忘了的13厘股!

名家專區 02:30 2021/09/15

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美國八月份消費物價指數按月僅升0.3%，扣除食品和能源的核心指數更是只升0.1%，升幅遠較市場預期為小，但美股周二晚上高開後回落，道指一度跌光了早一晚的二百多點升幅，午市仍跌逾二百點，歐洲股市受美股影

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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