市場遺忘了的13厘股! 名家專區 02:30 2021/09/15 分享： 美國八月份消費物價指數按月僅升0.3%，扣除食品和能源的核心指數更是只升0.1%，升幅遠較市場預期為小，但美股周二晚上高開後回落，道指一度跌光了早一晚的二百多點升幅，午市仍跌逾二百點，歐洲股市受美股影 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 化工股輪流稱王！ 2021/09/14 化工股輪流稱王！ 投資坐標 - 高盈利高息鋼企升未完！ 2021/09/10 高盈利高息鋼企升未完！ 投資坐標 - 十年最佳績 可財息兼收! 2021/09/08 十年最佳績 可財息兼收! 投資坐標 - 高息高增長魅力持久! 2021/09/07 高息高增長魅力持久! 投資坐標 - 持股一年共收息20厘！ 2021/09/03 持股一年共收息20厘！ 東岳集團（00189） 馬鞍山鋼鐵（00323） 天德化工（00609） 理文化工（00746） 神威藥業（02877） 中國恒大（03333） 中國龍工（03339） 阿里巴巴－SW（09988） 一帶一路 人民幣