【名家看發債】首次內地地方政府在港發債？工銀國際涂振聲：初次規模不大但有多重意義！（附名家國策點評） 財金猛人追蹤 08:22 2021/09/15 分享： 香港行政長官林鄭月娥透露，深圳市政府將在10月在港發行離岸人民幣地方政府債券，這將是首次有內地地方政府在境外發行債券，對此，工銀國際研究部副主管涂振聲認為，對市場發展有多重意義。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 2021/09/13 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 你可能感興趣 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 00:01 2021/09/13 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 最新專欄文章 【監管陰霾】瑞士寶盛馬修斯：中國仍有三大板塊值得留意！ 2021/09/14 【監管陰霾】瑞士寶盛馬修斯：中國仍有三大板塊值得留意！ 【中美角力】大和賴志文：中美或展開新一輪貿易戰 2021/09/14 【中美角力】大和賴志文：中美或展開新一輪貿易戰 【名家看A股】經濟或下滑？基金經理周文群：有危也有機！（附名家國策點評） 2021/09/13 【名家看A股】經濟或下滑？基金經理周文群：有危也有機！（附名家國策點評） 【名家看國策】北京開新的交易所？富達繆子美：可以同滬深互補！ 2021/09/10 【名家看國策】北京開新的交易所？富達繆子美：可以同滬深互補！ 【名家談共富】洪灝：A股和港股有長期投資價值（附政策受惠板塊） 2021/09/09 【名家談共富】洪灝：A股和港股有長期投資價值（附政策受惠板塊） 債券通 債券 市場交易 人民幣債券 地方政府債券 人民幣 金融 人民幣國際化 深圳 中國