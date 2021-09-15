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【名家看發債】首次內地地方政府在港發債？工銀國際涂振聲：初次規模不大但有多重意義！（附名家國策點評）

財金猛人追蹤 08:22 2021/09/15

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香港行政長官林鄭月娥透露，深圳市政府將在10月在港發行離岸人民幣地方政府債券，這將是首次有內地地方政府在境外發行債券，對此，工銀國際研究部副主管涂振聲認為，對市場發展有多重意義。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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