【名家談發債】首次內地地方政府在港發債？工銀國際涂振聲：初次規模不大但有多重意義！（第三版）

人民銀行、金管局收市後公布，債券通南向通將於9月24日上綫。

人行表示，債券南向通跨境資金淨流出額上限不超過年度總額度和每日額度，南向通「年度總額度」為5,000億元等值人民幣、「每日額度」為200億元人民幣。

金管局總裁余偉文表示，在北向通開通的4年間，累計吸引超過2,700個境外投資者參與，成功推動中國國債納入國際債券指數。北向通開通初期，每日平均交易僅15億元人民幣，至今已增至約260億元。未來會以循序漸進原則，穩步推進南向通發展。

【第二版 14：31】

繼上周五啟動的「跨境理財通」後，債券通「南向通」快將可落實。

金管局公布，今日下午5時30分舉行新聞發布會，由金管局總裁余偉文會見傳媒、副總裁劉應彬主持。金管局未有提供記者會內容，但市場料涉債券通「南向通」啟動詳情，預計十一國慶前就可展開債券通「南向通」業務。

根據《彭博》報道，「南向通」將於9月24日（即下周五）開通，初期可投資債券範圍是金管局的債務工具中央結算系統（CMU）所託管的港元及人民幣債券，金管局將公布一批「南向通」香港債券造市商（市場莊家）名單，主流銀行料均在列。

【第一版 8：22】

香港行政長官林鄭月娥透露，深圳市政府將在10月在港發行離岸人民幣地方政府債券，這將是首次有內地地方政府在境外發行債券，對此，工銀國際研究部副主管涂振聲認為，對市場發展有多重意義。

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涂振聲指出：

「過去幾年，離岸人民幣債券市場的發展較爲緩慢，豐富離岸人民幣債券品種將有利激活市場，鞏固香港作爲領先離岸人民幣中心的地位和助力人民幣國際化的推進。對地方政府而言，在離岸市場發行債券可與境外投資者對接，擴大地方政府融資渠道。」

他續道：

「同時，債券通南向交易有望適時啓動，境內資金可更爲便利的投資到境外債券市場，增量資金將有助於降低境內境外人民幣債券的利差，有助地方政府更好地利用境內境外兩個市場、兩種資源。」

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據資料顯示，去年10月發布的《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點首批授權事項清單》中提及，允許深圳到境外發行離岸人民幣地方政府債券。8月24日，深圳市財政局官網公告稱，本年度深圳將在香港發行離岸人民幣地方政府債，規模不超過50億元。

涂振聲表示：

「林鄭月娥近日表示，深圳市將在下月在港發行第一批離岸人民幣地方政府債。雖然初次發行規模不大，但我們認爲此次發行對市場發展有多重意義。」

主要四點如下：

第一，助力推動人民幣國際化。經歷2014至2015年的發行高峰後，過去幾年，離岸人民幣債券市場的發展較爲緩慢。深圳市通過「先試先行」的計劃來港發債，有望帶動更多地方政府赴港發行人民幣債券，並將豐富境外人民幣債券的品種，擴大境外人民幣的投資渠道，助力人民幣國際化。

第二，擴大地方政府融資渠道。債券通北向交易安排下，現時境外投資者可以購買包括地方政府債等在銀行間債券市場交易流通的境內人民幣債券，但境外投資者對地方政府債的參與度較低。截至7月末，境外投資者持有境內地方政府債規模只有約60億元，佔境外機構持有境內人民幣債券的總量3.7萬億元，不足0.2%。

通過香港發行地方政府債有望加强境外投資者的信心，有望加大他們對地方政府債的投入，這也將擴大地方政府融資渠道。在港發行的債券將面向境外投資者，並由他們參與定價，這將更好反映境外市場對地方政府的風險偏好，並促進地方政府債市場加快與國際接軌的步伐。

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第三，鞏固香港領先離岸人民幣中心的地位。目前人民幣在國際貨幣體系中地位，與中國在全球經濟和貿易的地位極不相稱。隨著中國金融領域進一步對外開放，人民幣國際化將涌現巨大的歷史機遇。香港擁有成熟的國際金融環境和專業人才，在離岸人民幣發展中一直發揮著引領作用。

此次繼續選擇在香港「先試先行」發行地方政府債券，將擴大香港離岸市場中人民幣産品的品種，將有助於鞏固香港作爲全球領先離岸人民幣中心的地位。

第四，推動境內外人民幣債券利差收窄。債券通北向通開通以來成果斐然，南向通料將也會適時開通，離岸人民幣債券包括即將發行的地方政府債等均有望被納入。

現時境外市場主要由境外投資者參與和定價，未來債券通南向交易納入境外人民幣債券的前提下，境內資金可更爲便利的投資到境外債券市場，增量資金將有助於降低境內境外人民幣債券的利差，有助地方政府更好地利用境內境外兩個市場、兩種資源。

本報記者：鄭耀宗

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