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【賭股洗倉】濠賭股單日蒸發千四億市值 重創投資情緒（第三版）

財金 16:27 2021/09/15

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港股今日繼續尋底，恒指午後最多跌逾500點，一度試穿25000心理關口。重磅科技股ATMX全綫下滑的同時，濠賭股洗倉式下跌的同時，更將投資市場的恐慌情緒推向另一高峰。

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欄名 : 港股脈博

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