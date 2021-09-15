【賭股洗倉】濠賭股單日蒸發千四億市值 重創投資情緒（第三版） 財金 16:27 2021/09/15 分享： 港股今日繼續尋底，恒指午後最多跌逾500點，一度試穿25000心理關口。重磅科技股ATMX全綫下滑的同時，濠賭股洗倉式下跌的同時，更將投資市場的恐慌情緒推向另一高峰。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 港股脈博 最新專欄文章 【港股脈博】盈富連續2日高踞成交三甲 長錢趁回吐撈底（第三版） 2021/09/14 【港股脈博】盈富連續2日高踞成交三甲 長錢趁回吐撈底（第三版） 【監管跌市】監管消息多不勝算 港股試穿20天綫（第三版） 2021/09/13 【監管跌市】監管消息多不勝算 港股試穿20天綫（第三版） 【港股脈博】內房內銀接力推升港股 穩字當頭撐信貸房市措施出台（第三版） 2021/09/10 【港股脈博】內房內銀接力推升港股 穩字當頭撐信貸房市措施出台（第三版） 【拆局】歐洲沽盤湧至大成交急瀉 科技股憂監管日蒸發近萬億（第二版） 2021/09/09 【拆局】歐洲沽盤湧至大成交急瀉 科技股憂監管日蒸發近萬億（第二版） 【港股脈博】領展試穿250天綫現熊蹤 資金續換馬科技股（第三版） 2021/09/08 【港股脈博】領展試穿250天綫現熊蹤 資金續換馬科技股（第三版） 指數期貨 恒生指數 港股通 國慶 港股 美高梅中國（02282） 澳博控股（00880） 新濠國際（00200）