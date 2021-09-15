【收水前瞻】儲局收水限制港股反彈力 留意3類抗逆股 研究報告 12:00 2021/09/15 分享： 市場已普遍預期美國聯儲局會於今年內展開收水步伐，近日美股於高位反覆回落，市場關注美國收水對港股的影響。光大證券認為，美收水將會對港股產生一定的負面影響，因此今年下半年港股市場上漲空間可能相對有限。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【港股前瞻】尋底風險未除 港股有危有機 2021/09/13 【港股前瞻】尋底風險未除 港股有危有機 【行業趨勢】比亞迪推e平台3.0 電動車行業迎新搖籃 2021/09/13 【行業趨勢】比亞迪推e平台3.0 電動車行業迎新搖籃 【內銀展望】內銀次季業績攀高 全年成績有保證 2021/09/07 【內銀展望】內銀次季業績攀高 全年成績有保證 【港股拆局】政策陰霾未完 科技龍頭宜逢低吸納 2021/09/06 【港股拆局】政策陰霾未完 科技龍頭宜逢低吸納 【國策機遇】捉緊「共同富裕」3大投資概念 2021/09/03 【國策機遇】捉緊「共同富裕」3大投資概念 就業 疫情 新經濟股 恒生科技指數 貨幣政策 經濟 港股 美國聯儲局 新興市場