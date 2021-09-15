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【收水前瞻】儲局收水限制港股反彈力 留意3類抗逆股

研究報告 12:00 2021/09/15

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市場已普遍預期美國聯儲局會於今年內展開收水步伐，近日美股於高位反覆回落，市場關注美國收水對港股的影響。光大證券認為，美收水將會對港股產生一定的負面影響，因此今年下半年港股市場上漲空間可能相對有限。

...

欄名 : 大行有路捉

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