【美股拆局】基金經理看淡經濟 仍堅持重倉股票的啟示 財金 12:26 2021/09/15 分享： 大摩、高盛及瑞信等多家外資大行，近日相繼預期美股短期出現回調，或建議適量減持美股。華爾街大行看淡美股中短綫前景，大型基金經理又如何? ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【資金換馬】日股破頂見31年高 催化劑竟是菅義偉引退（第二版） 2021/09/14 【資金換馬】日股破頂見31年高 催化劑竟是菅義偉引退（第二版） 【大市拆局】中港銀行逆市升 熱炒理財通還是資金避險? 2021/09/13 【大市拆局】中港銀行逆市升 熱炒理財通還是資金避險? 【A股升市】上證綜指見6年高 推升港股同步上?（第二版） 2021/09/10 【A股升市】上證綜指見6年高 推升港股同步上?（第二版） 【京東股價】京東股價ATMXJ中跑出 女股神以外誰是最大買家?（第二版） 2021/09/08 【京東股價】京東股價ATMXJ中跑出 女股神以外誰是最大買家?（第二版） 【快手股價】快手散戶炒家離場 貨源盡入強者手（第二版） 2021/09/07 【快手股價】快手散戶炒家離場 貨源盡入強者手（第二版） 減持 基金 港股 經濟 股票 指數 外資 美股 美國 國債