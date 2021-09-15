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【美股拆局】基金經理看淡經濟 仍堅持重倉股票的啟示

財金 12:26 2021/09/15

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大摩、高盛及瑞信等多家外資大行，近日相繼預期美股短期出現回調，或建議適量減持美股。華爾街大行看淡美股中短綫前景，大型基金經理又如何? 

...

欄名 : 大市拆局

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