【大鱷追蹤】虛擬貨幣不死？ 對沖基金大佬Steve Cohen繼續加注 財金猛人追蹤 12:44 2021/09/15 分享： 先有薩爾瓦多採用比特幣作為法定貨幣，再有烏克蘭通過虛擬貨幣合法化，比特幣價格重新冒起，對沖基金大鱷Steve Cohen亦繼續押注加密貨幣市場，投資了一家加密貨幣量化交易公司。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 最新專欄文章 【年初至今升1.2倍】昔日誠哥IPO也要輸 醜「鋁 」終於可以大翻身？（附誠哥IPO心得） 2021/09/14 【年初至今升1.2倍】昔日誠哥IPO也要輸 醜「鋁 」終於可以大翻身？（附誠哥IPO心得） 【國策追蹤】工信部肖亞慶：鼓勵新能源車兼併做強 併購潮將至哪些股要留意？ 2021/09/13 【國策追蹤】工信部肖亞慶：鼓勵新能源車兼併做強 併購潮將至哪些股要留意？ 【馬明哲出手】 平保高管連環入市+回購 釋股價見底訊號？（第二版） 2021/09/09 【馬明哲出手】 平保高管連環入市+回購 釋股價見底訊號？（第二版） 【摩笛又響】美股踏「9窮月」？ 大摩唱淡籲「減持」（第三版） 2021/09/08 【摩笛又響】美股踏「9窮月」？ 大摩唱淡籲「減持」（第三版） 【粵港澳大灣區】特首將積極深化前海深港合作 一文看清哪些板塊迎機遇（第三版） 2021/09/07 【粵港澳大灣區】特首將積極深化前海深港合作 一文看清哪些板塊迎機遇（第三版） 對沖基金 比特幣 虛擬貨幣 基金 美元