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【大鱷追蹤】虛擬貨幣不死？ 對沖基金大佬Steve Cohen繼續加注（第二版）

財金猛人追蹤 15:07 2021/09/15

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先有薩爾瓦多採用比特幣作為法定貨幣，再有烏克蘭通過虛擬貨幣合法化，比特幣價格重新冒起，對沖基金大鱷Steve Cohen亦繼續押注加密貨幣市場，投資了一家加密貨幣量化交易公司。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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