【新零售 水為財】疫後包裝水綫上渠道加速 未來大包裝水料長期保持逾20%增長 研究報告 09:00 2021/09/16 分享： 各行業疫情下改變商業模式，拓寬O2O新零售銷售模式，進一步推動一次性包裝水行業集中度。中泰證券預計綫上銷售銷售，將成為包裝水重要渠道。本文將聚焦新零售如何推動包裝水行業發展，以及投資機遇。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【𠝹腳都唔怕】限量款、厚底鞋、復古款 「潮鞋」大變革 國潮引領新時代（「潮鞋」一文打盡） 今日 【𠝹腳都唔怕】限量款、厚底鞋、復古款 「潮鞋」大變革 國潮引領新時代（「潮鞋」一文打盡） 【收水前瞻】儲局收水限制港股反彈力 留意3類抗逆股 2021/09/15 【收水前瞻】儲局收水限制港股反彈力 留意3類抗逆股 【中資電訊股】5G網絡+雲計算打造「元宇宙」基石？ 2021/09/15 【中資電訊股】5G網絡+雲計算打造「元宇宙」基石？ 【炒尾水】復甦尾聲 10大行業可吼（第二版） 2021/09/14 【炒尾水】復甦尾聲 10大行業可吼（第二版） 你可能感興趣 【𠝹腳都唔怕】限量款、厚底鞋、復古款 「潮鞋」大變革 國潮引領新時代（「潮鞋」一文打盡） 今日 08:30 【𠝹腳都唔怕】限量款、厚底鞋、復古款 「潮鞋」大變革 國潮引領新時代（「潮鞋」一文打盡） 【收水前瞻】儲局收水限制港股反彈力 留意3類抗逆股 12:00 2021/09/15 【收水前瞻】儲局收水限制港股反彈力 留意3類抗逆股 【中資電訊股】5G網絡+雲計算打造「元宇宙」基石？ 08:42 2021/09/15 【中資電訊股】5G網絡+雲計算打造「元宇宙」基石？ 最新專欄文章 【𠝹腳都唔怕】限量款、厚底鞋、復古款 「潮鞋」大變革 國潮引領新時代（「潮鞋」一文打盡） 今日 【𠝹腳都唔怕】限量款、厚底鞋、復古款 「潮鞋」大變革 國潮引領新時代（「潮鞋」一文打盡） 【中資電訊股】5G網絡+雲計算打造「元宇宙」基石？ 2021/09/15 【中資電訊股】5G網絡+雲計算打造「元宇宙」基石？ 【炒尾水】復甦尾聲 10大行業可吼（第二版） 2021/09/14 【炒尾水】復甦尾聲 10大行業可吼（第二版） 【文化強國戰略】疫後綫上閱讀大爆發 長短視頻、數字閱讀潛力大 （第二版） 2021/09/14 【文化強國戰略】疫後綫上閱讀大爆發 長短視頻、數字閱讀潛力大 （第二版） 【蓄勢待發】工程再開機械設備有需求 挖掘機銷量高市場回暖 2021/09/13 【蓄勢待發】工程再開機械設備有需求 挖掘機銷量高市場回暖 中國市場 大行報告 市場動向 經濟 農夫山泉（09633） 西藏水資源（01115） 中國食品（00506） 康師傅（00322） 統一企業中國（00220） 銷售