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【新零售 水為財】疫後包裝水綫上渠道加速 未來大包裝水料長期保持逾20%增長

研究報告 09:00 2021/09/16

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各行業疫情下改變商業模式，拓寬O2O新零售銷售模式，進一步推動一次性包裝水行業集中度。中泰證券預計綫上銷售銷售，將成為包裝水重要渠道。本文將聚焦新零售如何推動包裝水行業發展，以及投資機遇。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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