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【賭場風雲】滙豐范卓雲：賭股出現監管風險溢價！

財金猛人追蹤 19:37 2021/09/16

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澳門博彩牌主賭牌將在2022年到期，此前當局一直未有公布續牌時間表，不過，澳門政府在9月14日公布就修改博彩法進行公眾諮詢，料將收緊多項要求，消息一出，導致澳門賭股在15日全綫大跌。

專訪名家許長泰 談末季最新部署 詳見：【下一頁

【名家談收息股】揀收息股有標準？曾淵滄：要令到自己買咗之後好安心！

周二錄得最大跌幅的濠賭股均為美資賭場，當中又以金沙 （01928） 跌幅最大，達32.5%；美高梅中國 （02282） 跌26.8%；永利澳門 （01128） 跌29%。16日，三間美資賭場繼續下跌，金沙再跌8%、美高梅中國跌2.3%，永利澳門跌4.7%。

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【消費趨勢】國貨點解崛起？富達繆子美：中國品牌更加貼近年輕人口味！

【監管陰霾】瑞士寶盛馬修斯：中國仍有三大板塊值得留意！

對於澳門擬收緊對賭業的限制，滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《投資理財周刊》專訪時表示：

「我地對濠賭股嘅睇法會偏審慎，因為相關諮詢都係啱啱先公布。相信是次檢討博彩法，將令一眾賭股在短期內受壓，因為政策對派息、營運方面都會加大限制，亦會對估值帶來壓力。

更多范卓雲對政策的看法，可點擊下圖。

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她認為：

與其去估邊一隻股份會係下一個受累板塊，不如加強投資有明確政策支持嘅板塊。

當局建議限制賭場營運的內容包括在賭場營運商內引入政府代表、增加澳門本地居民在博彩企業中的持股比例，確立不分正副賭牌，但未提澳門賭牌數目，而且為濠賭股派息增加限制，為繼網絡平台、教育板塊，另一受重創的板塊。

更多專家對政策意見，可見下圖。

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范卓雲重申，要避開一些受到監管政策影響的板塊，會有監管風險溢價，所以暫時不建議投資者買入澳門賭股，反而應該選擇有政策支持的股份，如碳中和主題。

記者：陳紫瑩

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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