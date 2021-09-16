恒指試三底 撈貨控風險 名家專區 2021/09/16 分享： 港股昨日繼續尋底，恒指午後最多跌逾500點，一度試穿25000心理關口。重磅科技股ATMX全綫下滑的同時，濠賭股洗倉式下跌的同時，更將投資市場的恐慌情緒推向另一高峰。 恒指全日跌469點或1.8%，報 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 電能車炒併購 比亞迪大超班 2021/09/15 電能車炒併購 比亞迪大超班 透視中港美 - 「假外資」炒A股 未虞監管出手 2021/09/14 「假外資」炒A股 未虞監管出手 透視中港美 - 港股追升A股 基金加快換馬 2021/09/13 港股追升A股 基金加快換馬 透視中港美 - A股闖6年高 港交所最受惠 2021/09/11 A股闖6年高 港交所最受惠 透視中港美 - 監管風波再起 避險還是撈底？ 2021/09/10 監管風波再起 避險還是撈底？ 港股 遊戲 港股通 盈富基金（02800） 銀河娛樂（00027） 騰訊控股（00700） 友邦保險（01299） 金沙中國有限公司（01928） 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988）