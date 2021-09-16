恒指試三底 撈貨控風險

港股昨日繼續尋底，恒指午後最多跌逾500點，一度試穿25000心理關口。重磅科技股ATMX全綫下滑的同時，濠賭股洗倉式下跌的同時，更將投資市場的恐慌情緒推向另一高峰。

恒指全日跌469點或1.8%，報

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