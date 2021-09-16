中行夠高息 避險不二選 名家專區 2021/09/16 分享： 國企指數昨日急跌，9000點失守或要下見8700點水平，資金在大市震盪下流向防守性股份，故見到高息的內銀股表現硬淨，而中國銀行（03988）在銀行股中屬於最高息的一批股份，加上近9厘股息和不足0.4倍 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股震盪築底 內銀高息避險（第四版） 2021/09/15 港股震盪築底 內銀高息避險（第四版） 中字股實力談 - 聯通同業最平 5G促高增長 2021/09/15 聯通同業最平 5G促高增長 中字股實力談 - 港股回歸悶局 三桶油燃燒吧（第四版） 2021/09/14 港股回歸悶局 三桶油燃燒吧（第四版） 中字股實力談 - 前海要發展 深國有前景 2021/09/14 前海要發展 深國有前景 中字股實力談 - 上證衝頂失敗 港股震盪而已（第四版） 2021/09/13 上證衝頂失敗 港股震盪而已（第四版） 降準 恒生中國企業指數 銀行 中信銀行（00998） 中國銀行（03988） 中國光大銀行（06818） 人民幣 板塊