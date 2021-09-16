中行夠高息 避險不二選

國企指數昨日急跌，9000點失守或要下見8700點水平，資金在大市震盪下流向防守性股份，故見到高息的內銀股表現硬淨，而中國銀行（03988）在銀行股中屬於最高息的一批股份，加上近9厘股息和不足0.4倍

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