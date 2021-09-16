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【名家談收息股】揀收息股有標準？曾淵滄：要令到自己買咗之後好安心！（附名家投資心法）

財金猛人追蹤 08:22 2021/09/16

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港股弱勢，周三再次下試兩萬五關口，多個板塊受累內地政策打壓而逐個下墜，澳門博彩股亦見齊跌。

專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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