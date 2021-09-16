【名家談收息股】揀收息股有標準？曾淵滄：要令到自己買咗之後好安心！（附名家投資心法） 財金猛人追蹤 08:22 2021/09/16 分享： 港股弱勢，周三再次下試兩萬五關口，多個板塊受累內地政策打壓而逐個下墜，澳門博彩股亦見齊跌。專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家看A股】經濟或下滑？基金經理周文群：有危也有機！（附名家國策點評） 2021/09/13 【名家看A股】經濟或下滑？基金經理周文群：有危也有機！（附名家國策點評） 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 2021/09/13 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 【名家談發債】首次內地地方政府在港發債？工銀國際涂振聲：初次規模不大但有多重意義！（第三版） 2021/09/15 【名家談發債】首次內地地方政府在港發債？工銀國際涂振聲：初次規模不大但有多重意義！（第三版） 【賭股風雲】滙豐范卓雲：賭股出現監管風險溢價！ 今日 【賭股風雲】滙豐范卓雲：賭股出現監管風險溢價！ 你可能感興趣 【名家看A股】經濟或下滑？基金經理周文群：有危也有機！（附名家國策點評） 19:37 2021/09/13 【名家看A股】經濟或下滑？基金經理周文群：有危也有機！（附名家國策點評） 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 00:01 2021/09/13 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 【名家談發債】首次內地地方政府在港發債？工銀國際涂振聲：初次規模不大但有多重意義！（第三版） 21:49 2021/09/15 【名家談發債】首次內地地方政府在港發債？工銀國際涂振聲：初次規模不大但有多重意義！（第三版） 最新專欄文章 【賭股風雲】滙豐范卓雲：賭股出現監管風險溢價！ 今日 【賭股風雲】滙豐范卓雲：賭股出現監管風險溢價！ 【名家談股】星級名家卓百德：環球經濟復甦 看好航運股（第二版） 2021/09/15 【名家談股】星級名家卓百德：環球經濟復甦 看好航運股（第二版） 【消費趨勢】國貨點解崛起？富達繆子美：中國品牌更加貼近年輕人口味！ 2021/09/15 【消費趨勢】國貨點解崛起？富達繆子美：中國品牌更加貼近年輕人口味！ 【第四季展望】加強監管？許長泰：搵下一代股王！ 2021/09/13 【第四季展望】加強監管？許長泰：搵下一代股王！ 【名家談政策】監管風暴持續 摩根資管許長泰：政策扶持板塊仍有潛力 2021/09/10 【名家談政策】監管風暴持續 摩根資管許長泰：政策扶持板塊仍有潛力 人物專訪 港股 經濟 收息股 派息 曾淵滄 板塊 公用股