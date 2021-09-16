換樓需求仍強 支撐樓價向上

樓價指數於8月中突破歷史高位後，走勢反覆不定，同期二手交投明顯回落，市場憂慮樓價會否步入乾升階段。事實上，近日市場換樓活動仍然活躍，大單位需求仍強勁，相信換樓動力可支持樓價更上一層樓。

大單位需求仍強勁

換樓動力支撐樓市

沙一3房戶創紀錄

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數(CCL)，於8月13日報191.34點突破歷史高位，期後連跌數周，上周報189.77點，一個月內反覆在高位爭持。事實上，樓價高企令不少準買家入市態度變得觀望，根據利嘉閣統計，50大屋苑每周成交量走勢顯示，今年5月每周平均成交量176宗，下降至8月平均每周112宗，至9月首星期僅108宗，成交量明顯未能支持樓價繼續上升的現象。

不過，近日二手屋苑持續錄得破頂成交個案，當中以大單位較多，例如沙田第一城14座中層B室，實用面積819平方呎，以1,300萬元出，屬屋苑第三高價紀錄。太古城雅蓮閣頂層複式連天台單位，實用面積1046平方呎，以2833萬元沽出，呎價2.7萬元，屬近月高價個案，兩宗成交個案，均反映換樓客入市意慾仍然高漲，有力支持樓價穩步向好。

事實上，根據戴德梁行研究報告顯示，一向以換樓客主導的太古城，9月份樓樓按季上升2.5%，今年年初至今則累升17.5%；而以上車客主導的沙田第一城，樓價按季上升2.1%，年初至今累升13.1%，反映換樓客的需求仍然強勁。