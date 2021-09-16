新iPhone毋須太亮眼 用戶但求穩陣升級 名家專區 2021/09/16 分享： 踏入庫克（Tim Cook）年代以來，iPhone升級驚艷不再，開始例行公事化，每代iPhone間的差異較細，硬件性能上有提升，惟外形、功能差不多，最新推出的iPhone 13一如預期，未有偏離這種穩 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 新iPhone毋須太驚喜 用戶但求穩陣升級 2021/09/15 新iPhone毋須太驚喜 用戶但求穩陣升級 國金札記 - Apple成功甩身指控科企壟斷太難 2021/09/15 Apple成功甩身指控科企壟斷太難 國金札記 - 華裔＋Z世代新星 拉度簡奴「錢途」無限 2021/09/14 華裔＋Z世代新星 拉度簡奴「錢途」無限 國金札記 - 日揆抗疫不力敗走 「疫苗大臣」反受惠？ 2021/09/13 日揆抗疫不力敗走 「疫苗大臣」反受惠？ 國金札記 - 英加稅在所難免 說服選民考功夫 2021/09/10 英加稅在所難免 說服選民考功夫 智能手機 iPhone 13 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple