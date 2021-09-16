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新iPhone毋須太亮眼 用戶但求穩陣升級

名家專區 2021/09/16

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踏入庫克（Tim Cook）年代以來，iPhone升級驚艷不再，開始例行公事化，每代iPhone間的差異較細，硬件性能上有提升，惟外形、功能差不多，最新推出的iPhone 13一如預期，未有偏離這種穩

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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智能手機 iPhone 13 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple

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