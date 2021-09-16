【港股脈博】恒指「三底決戰」就在今日（第二版）

港股今早輕微高開9點後，重磅藍籌即拾級而下，恒指最多曾跌逾500點，早市尾段低見24525。圖表上看，恒指三底已出現，今早底位亦已低於7月及8月的兩個底位。

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筆者在今日見報專欄<透視中港美>文章「恒指試三底 撈貨控風險」分析，恒指正醖釀三底，有一定值博空間，建議在25000點以下吸納，明顯跌穿24500點止蝕。若築底出現反彈，適時調整策略，明顯升穿26500確認新升浪再考確加碼。

今早大跌市中，4大藍籌科技股ATMX全綫下挫，當中阿里巴巴 （09988） 率先破底﹐再跌逾2%，低見150.1元，再創上市新低。阿里巴巴在150元買入價，約有1,300個買入湧現，合共輪候買入約80萬股，涉資約1.2億元。

無端陪跌的重磅股還有友邦 （01299） 及滙豐 （00005） ，當中友邦再跌逾2%見兩個月低位，滙豐更跌穿40元心理關口，暫低見39.6元。

昨日洗倉式大跌兩至三成的濠賭股，今早個別發展，美資牌賭營運商金沙中國 （01928） 、永利澳門 （01128） 與新濠 （00200） 再跌約半成，銀娛 （00027） 反彈逾1%。

撰文：劉德斌