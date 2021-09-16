【滙豐股價】滙豐失40元關 將現終極死亡交叉（第二版） 財金 12:04 2021/09/16 分享： 港股今早再挫，圖表上營造三底。滙豐 （00005） 今早同為拉低大市棋子，股價隨大市下跌逾1%，低見39.6元，8個月來首次失守40元關。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【美股拆局】基金經理看淡經濟 仍堅持重倉股票的啟示 2021/09/15 【美股拆局】基金經理看淡經濟 仍堅持重倉股票的啟示 【資金換馬】日股破頂見31年高 催化劑竟是菅義偉引退（第二版） 2021/09/14 【資金換馬】日股破頂見31年高 催化劑竟是菅義偉引退（第二版） 【大市拆局】中港銀行逆市升 熱炒理財通還是資金避險? 2021/09/13 【大市拆局】中港銀行逆市升 熱炒理財通還是資金避險? 【A股升市】上證綜指見6年高 推升港股同步上?（第二版） 2021/09/10 【A股升市】上證綜指見6年高 推升港股同步上?（第二版） 【京東股價】京東股價ATMXJ中跑出 女股神以外誰是最大買家?（第二版） 2021/09/08 【京東股價】京東股價ATMXJ中跑出 女股神以外誰是最大買家?（第二版） 債券通 撈底 跨境理財通 派息 港股 恒生指數 派息比率 每股派息 滙豐控股（00005）