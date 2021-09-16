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【滙豐股價】滙豐失40元關 將現終極死亡交叉（第二版）

財金 12:04 2021/09/16

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港股今早再挫，圖表上營造三底。滙豐 （00005） 今早同為拉低大市棋子，股價隨大市下跌逾1%，低見39.6元，8個月來首次失守40元關。

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欄名 : 大市拆局

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債券通 撈底 跨境理財通 派息 港股 恒生指數 派息比率 每股派息 滙豐控股（00005）

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