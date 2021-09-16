  • 31°C
香港時間 : 2021916日 (週四) 12:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【股神教路】「巴菲特指數」突破200% 美股來到煞車時刻？

財金猛人追蹤 12:00 2021/09/16

分享：

股神巴菲特曾推介一個判別整體故事是否過高或過低的測市方程式，被市場泛稱為「巴菲特指數」， 這指數近日突破200%創下歷史新高，暴走的美股終於來到煞車時刻嗎？

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

相關文章

專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯
2021/09/13
專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯

你可能感興趣

專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯
00:01 2021/09/13
專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯

最新專欄文章

【大鱷追蹤】虛擬貨幣不死？ 對沖基金大佬Steve Cohen繼續加注（第二版）
2021/09/15
【大鱷追蹤】虛擬貨幣不死？ 對沖基金大佬Steve Cohen繼續加注（第二版）
【年初至今升1.2倍】昔日誠哥IPO也要輸 醜「鋁 」終於可以大翻身？（附誠哥IPO心得）
2021/09/14
【年初至今升1.2倍】昔日誠哥IPO也要輸 醜「鋁 」終於可以大翻身？（附誠哥IPO心得）
【國策追蹤】工信部肖亞慶：鼓勵新能源車兼併做強 併購潮將至哪些股要留意？
2021/09/13
【國策追蹤】工信部肖亞慶：鼓勵新能源車兼併做強 併購潮將至哪些股要留意？
【馬明哲出手】 平保高管連環入市+回購 釋股價見底訊號？（第二版）
2021/09/09
【馬明哲出手】 平保高管連環入市+回購 釋股價見底訊號？（第二版）
【摩笛又響】美股踏「9窮月」？ 大摩唱淡籲「減持」（第三版）
2021/09/08
【摩笛又響】美股踏「9窮月」？ 大摩唱淡籲「減持」（第三版）
巴菲特 分析指標 美股 經濟

下一篇文章

【賭股風雲】滙豐范卓雲：賭股出現監管風險溢價！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版