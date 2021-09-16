【股神教路】「巴菲特指數」突破200% 美股來到煞車時刻？（第二版） 財金猛人追蹤 15:44 2021/09/16 分享： 股神巴菲特曾推介一個判別整體故事是否過高或過低的測市方程式，被市場泛稱為「巴菲特指數」， 這指數近日突破200%創下歷史新高，暴走的美股終於來到煞車時刻嗎？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 2021/09/13 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 你可能感興趣 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 00:01 2021/09/13 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 最新專欄文章 【大鱷追蹤】虛擬貨幣不死？ 對沖基金大佬Steve Cohen繼續加注（第二版） 2021/09/15 【大鱷追蹤】虛擬貨幣不死？ 對沖基金大佬Steve Cohen繼續加注（第二版） 【年初至今升1.2倍】昔日誠哥IPO也要輸 醜「鋁 」終於可以大翻身？（附誠哥IPO心得） 2021/09/14 【年初至今升1.2倍】昔日誠哥IPO也要輸 醜「鋁 」終於可以大翻身？（附誠哥IPO心得） 【國策追蹤】工信部肖亞慶：鼓勵新能源車兼併做強 併購潮將至哪些股要留意？ 2021/09/13 【國策追蹤】工信部肖亞慶：鼓勵新能源車兼併做強 併購潮將至哪些股要留意？ 【馬明哲出手】 平保高管連環入市+回購 釋股價見底訊號？（第二版） 2021/09/09 【馬明哲出手】 平保高管連環入市+回購 釋股價見底訊號？（第二版） 【摩笛又響】美股踏「9窮月」？ 大摩唱淡籲「減持」（第三版） 2021/09/08 【摩笛又響】美股踏「9窮月」？ 大摩唱淡籲「減持」（第三版） 巴菲特 分析指標 美股 經濟