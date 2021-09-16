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住宅租金難望年內「登頂」

名家專區 13:49 2021/09/16

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疫情緩和後，樓市走勢強勁，二手樓價指數8月中一度突破歷史高位，住宅租金緊隨其後回升，惟住宅租金租升勢明顯較弱，加上暑期租務旺季效應開始減弱，看來住宅租金今年內難望突破歷史高位。

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欄名 : 樓市分析

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