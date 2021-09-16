住宅租金難望年內「登頂」 名家專區 13:49 2021/09/16 分享： 疫情緩和後，樓市走勢強勁，二手樓價指數8月中一度突破歷史高位，住宅租金緊隨其後回升，惟住宅租金租升勢明顯較弱，加上暑期租務旺季效應開始減弱，看來住宅租金今年內難望突破歷史高位。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 租金回報率不斷尋底 私樓租金要追落後？ 2021/06/08 租金回報率不斷尋底 私樓租金要追落後？ 私樓租金仲有得升? 2021/09/02 私樓租金仲有得升? 你可能感興趣 租金回報率不斷尋底 私樓租金要追落後？ 15:48 2021/06/08 租金回報率不斷尋底 私樓租金要追落後？ 私樓租金仲有得升? 14:00 2021/09/02 私樓租金仲有得升? 最新專欄文章 舖位空置率回落 距離全面復甦仍遠 2021/09/15 舖位空置率回落 距離全面復甦仍遠 疫情無阻買樓熱情 內地客比例創3年高位 2021/09/14 疫情無阻買樓熱情 內地客比例創3年高位 紅磡新盤322萬入場 投資者真的好興奮？ 2021/09/13 紅磡新盤322萬入場 投資者真的好興奮？ 不能輕視預售樓花同意書制度 2021/09/10 不能輕視預售樓花同意書制度 二手樓蝕讓湧現 樓市表現不滯？ 2021/09/09 二手樓蝕讓湧現 樓市表現不滯？ 二手市場 樓價 沙田 沙田第一城 中原地產 太古城