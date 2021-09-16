【名家看經濟】瑞士百達陳東：中國貿易數據好過預期 8月實際進口仍大幅增長

內地早前公布8月CPI（消費者物價指數）和PPI（生產者物價指數）數據，CPI按年升0.8%，PPI按年升9.5%，高過預期並創下13年來新高，令「剪刀差」擴大。

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瑞士百達財富管理資深亞洲經濟學家陳東表示，盡管PPI飆升令人意外，但中國的整體通脹形勢仍與該行的看法一致。該行指出，雖然消費者物價低迷，但工業價格卻上揚。繼7月上升9% 後，8月中國PPI再次上行，按年升9.5%，為2008年8月以來的最高水平，令人意外。

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在CPI中，8月食品價格按月上升0.8%，升幅高於7月的-0.4%。他相信，這可能是由於7月的河南省洪災對蔬菜和農產品供應造成短暫衝擊，這些蔬菜和農產品通常佔中國蔬菜和豬肉產量的10%左右。

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服務類消費料面臨壓力

從數據中可見，服務價格持平，而燃料價格環比下跌1.3%。這可能反映了過去兩個月由於Delta變種病毒爆發造成中國十多個省份的區域封鎖和旅遊限制。

他指出，雖然疫情目前已經受控，旅遊業表現短期內可能出現反彈，但估計這不會對服務價格造成持續上漲的壓力。該行認為，中國政府短期內不太可能改變其「清零」目標，這可能會繼續對家庭消費（尤其對服務的需求）和服務價格帶來壓力。

該行指，盡管PPI表現強勁，但2021年中國消費者物價上漲壓力並不大。鑒於2021年CPI漲幅可能保持在人民銀行設定的目標以下，相信不會約束人民銀行的政策選擇。隨著經濟增長勢頭的放緩，預計人民銀行將在2021年餘下時間裡實施適度寬鬆的貨幣政策，比如再次對商業銀行下調存款準備金率，以及進行其他類型的流動性投放。但我們認為人民銀行在短期內不太可能減息。

到目前為止，該行看到中國國內的價格壓力向下傳導有限，但中國PPI飆升正輸出到世界各地。最新的出口價格數據顯示，中國出口價格在7月份上升了2.6%，高於6月份的0.8%和之前幾個月的收縮。一般而言，PPI的變化領先於出口價格的變化2至3個月。從這次PPI上升的幅度來看，似乎中國出口平均價格的增幅在未來幾個月可能會達到十幾百分比。

鑒於最新公布的資料，該行決定將2021年的整體CPI預測從之前的1.2%略微調低至1.0%。同時，由於意外的上行走勢，將2021年的PPI預測從之前的6.6%上調至7.2%。

貿易數據好過預期

在貿易數據方面，該行指，盡管對全球經濟復甦步伐放緩和供應瓶頸感到擔憂，但8月中國進出口均勝過預期，8月中國貿易順差繼續擴大。又相信8月出口強勁增長，可能受以下因素的推動：第一，隨著離聖誕假期越來越近，發達經濟體的需求表現強勁；第二，東南亞持續的新冠疫情危機導致東盟經濟體的出口訂單轉移至中國。

他表示，名義進口數據受大宗商品價格高企的影響，但8月中國實際進口仍大幅增長。一些關鍵工業大宗商品進口增長可能反映，中國本土的需求有所改善。

責任編輯：陳紫瑩

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