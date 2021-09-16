【新世界接班人】鄭志剛併本地生科公司到美國上市 掀起本港SPAC熱潮第一浪？ 財金猛人追蹤 17:26 2021/09/16 分享： 美國股市近年興起一股特殊目的收購公司（SPAC）熱，港交所 （00388） 推出SPAC亦如箭在弦， 新世界集團第三代接班人鄭志剛新近藉美國SPAC合併本地生科公司Prenetics帶到納斯達克上市，或本港SPAC熱潮的第一浪。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家追蹤 相關文章 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 2021/09/13 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 你可能感興趣 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 00:01 2021/09/13 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 最新專欄文章 【新興市場教父】麥樸思：大市可能再跌1成 但整頓長遠利好中國發展 2021/07/28 【新興市場教父】麥樸思：大市可能再跌1成 但整頓長遠利好中國發展 美股 港股 鄭志剛 特殊目的收購公司（SPAC） 合併 李嘉誠 李澤楷 何猷龍 新世界發展（00017）