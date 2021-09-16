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【新世界接班人】鄭志剛併本地生科公司到美國上市 掀起本港SPAC熱潮第一浪？

財金猛人追蹤 17:26 2021/09/16

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美國股市近年興起一股特殊目的收購公司（SPAC）熱，港交所 （00388） 推出SPAC亦如箭在弦， 新世界集團第三代接班人鄭志剛新近藉美國SPAC合併本地生科公司Prenetics帶到納斯達克上市，或本港SPAC熱潮的第一浪。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家追蹤

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