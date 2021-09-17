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【iPhone 13】邊個抵買啲？買蘋果股票好過買iPhone13？

研究報告 08:30 2021/09/17

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蘋果每逢發布iPhone都會有股價波幅，iPhone 13於9月15日發布後，蘋果（AAPL）股價跌至近期低位。昨天（9月16日）股價開始輕微回升。

【賺錢潮流】從潮鞋說起　看了就易賺了（附圖解構）

蘋果近月股價向好，8月突破阻力後一度於上星期達至最高位157.26美元，及後價格回落，至iPhone 13發布後跌至最低位146.91美元，今天（9月16日）價位開始回升，美國收市報149.03，單日上升0.9%。

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研究報告系列：

【碳中和飲食趨勢】環保消費從「植物基浪潮」講起 乳品巨頭搶攻市場

疫後包裝水綫上渠道加速 未來大包裝水料長期保持逾20%增長

市場是否看好新一代iPhone，往往直接影響蘋果股價，iPhone 12發布於2020年10月13日，當年便因為未有創新功能為人詬病，直接令到蘋果股價走低一個月；發布於2019年9月10日的iPhone 11及發布於2018年9月12日的iPhone Xr形成了鮮明對比，iPhone Xr的設計與上一年的iPhone X如出一轍，莫講帶動股價，甚至一度令蘋果股價跌穿支持線，而在硬件上有所突破的iPhone 11則一洗頹風，發布後蘋果股價一路走高。

新一代iPhone如上一代般有4個版本，價錢由5,999至13,599港元不等。

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（持續更新）

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編輯：陳文政

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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