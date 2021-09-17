【iPhone 13】邊個抵買啲？買蘋果股票好過買iPhone13？（第二版）

蘋果每逢發布iPhone都會有股價波幅，iPhone 13於9月15日發布後，蘋果（AAPL）股價跌至近期低位。昨天（9月16日）股價開始輕微回升。

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蘋果近月股價向好，8月突破阻力後一度於上星期達至最高位157.26美元，及後價格回落，至iPhone 13發布後跌至最低位146.91美元，今天（9月16日）價位開始回升，美國收市報149.03，單日上升0.9%。

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市場是否看好新一代iPhone，往往直接影響蘋果股價，iPhone 12發布於2020年10月13日，當年便因為未有創新功能為人詬病，直接令到蘋果股價走低一個月；發布於2019年9月10日的iPhone 11及發布於2018年9月12日的iPhone Xr形成了鮮明對比，iPhone Xr的設計與上一年的iPhone X如出一轍，莫講帶動股價，甚至一度令蘋果股價跌穿支持線，而在硬件上有所突破的iPhone 11則一洗頹風，發布後蘋果股價一路走高。

新一代iPhone如上一代般有4個版本，價錢由5,999至13,599港元不等。

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（第二版更新相關港股表現，更新於9月17日下午1時）

消費者最關注的自然是iPhone 13的硬件配置，iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max皆會搭載最新的A15仿生芯片，CPU 運行速度提升50%，GPU 運行速度提升30%。

可惜，新iPhone仍然保留瀏海，只是將瀏海面積做細上一代約20%。顯示屏整體大小與上代相約，不過屏幕將支持120Hz刷新率。除此之外，續航比上代長1.5至2.5小時；攝像頭方面，Pro和Pro Max支援微距攝影。

整體來說，iPhone 13未有帶來驚喜，例如在疫情時代，人人戴口罩，Touch ID必然比Face ID更加方便，可惜蘋果未有引入屏下指紋技術，消費者只能寄望下一代。

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手機相關的港股包括各大零部件供應商，如高偉電子 （01415） 、瑞聲科技 （02018） 。詳細訊息請參閱下圖：

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編輯：陳文政