【爆鮮奶荒】本港全脂奶難求 植物奶望變搶手貨？ 乳品巨頭搶攻市場（第三版） 研究報告 14:16 2021/09/17 分享： 【第二版刊登於14:16】近日有傳超市凍櫃全脂「紅盒」牛奶及樽裝銀蓋牛奶出現缺貨，延續兩星期，而該產品屬維記和雀巢牛奶公司。事後維記於Facebook回應網民指，維記鮮牛奶短暫供應不足導致缺貨。鮮奶難求情況下，坊間不少植物奶產品推陳出新，在此刻消費者或會轉向健康植物奶？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【賺錢潮流】從潮鞋說起 看了就易賺了（附圖解構）（第二版） 2021/09/16 【賺錢潮流】從潮鞋說起 看了就易賺了（附圖解構）（第二版） 【新零售 水為財】疫後包裝水綫上渠道加速 未來大包裝水料長期保持逾20%增長 （第二版） 2021/09/16 【新零售 水為財】疫後包裝水綫上渠道加速 未來大包裝水料長期保持逾20%增長 （第二版） 【收水前瞻】儲局收水限制港股反彈力 留意3類抗逆股 2021/09/15 【收水前瞻】儲局收水限制港股反彈力 留意3類抗逆股 【中資電訊股】5G網絡+雲計算打造「元宇宙」基石？ 2021/09/15 【中資電訊股】5G網絡+雲計算打造「元宇宙」基石？ 你可能感興趣 【賺錢潮流】從潮鞋說起 看了就易賺了（附圖解構）（第二版） 18:20 2021/09/16 【賺錢潮流】從潮鞋說起 看了就易賺了（附圖解構）（第二版） 【新零售 水為財】疫後包裝水綫上渠道加速 未來大包裝水料長期保持逾20%增長 （第二版） 11:08 2021/09/16 【新零售 水為財】疫後包裝水綫上渠道加速 未來大包裝水料長期保持逾20%增長 （第二版） 【收水前瞻】儲局收水限制港股反彈力 留意3類抗逆股 12:00 2021/09/15 【收水前瞻】儲局收水限制港股反彈力 留意3類抗逆股 最新專欄文章 【iPhone 13】邊個抵買啲？買蘋果股票好過買iPhone13？（第二版） 今日 【iPhone 13】邊個抵買啲？買蘋果股票好過買iPhone13？（第二版） 【賭股風雲】賭股想撈底？瑞銀4點勸你唔好（附6賭股目標價） 今日 【賭股風雲】賭股想撈底？瑞銀4點勸你唔好（附6賭股目標價） 【新零售 水為財】疫後包裝水綫上渠道加速 未來大包裝水料長期保持逾20%增長 （第二版） 2021/09/16 【新零售 水為財】疫後包裝水綫上渠道加速 未來大包裝水料長期保持逾20%增長 （第二版） 【中資電訊股】5G網絡+雲計算打造「元宇宙」基石？ 2021/09/15 【中資電訊股】5G網絡+雲計算打造「元宇宙」基石？ 【炒尾水】復甦尾聲 10大行業可吼（第二版） 2021/09/14 【炒尾水】復甦尾聲 10大行業可吼（第二版） 中國市場 大行報告 市場動向 農夫山泉（09633） 養元飲品（滬：603156） 中國旺旺（00151） 蒙牛乳業（02319） 品牌 飲品 產品