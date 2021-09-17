【爆鮮奶荒】本港全脂奶難求 植物奶望變搶手貨？ 乳品巨頭搶攻市場（第三版）

【第二版刊登於14:16】

近日有傳超市凍櫃全脂「紅盒」牛奶及樽裝銀蓋牛奶出現缺貨，延續兩星期，而該產品屬維記和雀巢牛奶公司。事後維記於Facebook回應網民指，維記鮮牛奶短暫供應不足導致缺貨。鮮奶難求情況下，坊間不少植物奶產品推陳出新，在此刻消費者或會轉向健康植物奶？

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