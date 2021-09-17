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【碳中和飲食趨勢】環保消費從「植物基浪潮」講起 乳品巨頭搶攻市場

研究報告 09:00 2021/09/17

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全球氣候暖化日益嚴重，加之健康環保消費趨勢上升，不論素食主義還是環保消費者，均成為植物蛋白飲品發展的驅動力。本文聚焦中國植物蛋白行業現狀、發展空間和投資機遇。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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