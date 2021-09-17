【碳中和飲食趨勢】環保消費從「植物基浪潮」講起 乳品巨頭搶攻市場（第二版） 研究報告 11:44 2021/09/17 分享： 【第二版刊登於11:44】內容及組圖更新最近除植物奶和燕麥奶外，瑞典植物奶公司Veg of Lund看準植物奶食材中馬玲薯的永續耕作性，最近新研製馬玲薯飲品。植物奶未來趨勢也不能忽視，燕麥奶和馬玲薯奶將會是市場新起之秀。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【賺錢潮流】從潮鞋說起 看了就易賺了（附圖解構） 2021/09/16 【賺錢潮流】從潮鞋說起 看了就易賺了（附圖解構） 【新零售 水為財】疫後包裝水綫上渠道加速 未來大包裝水料長期保持逾20%增長 （第二版） 2021/09/16 【新零售 水為財】疫後包裝水綫上渠道加速 未來大包裝水料長期保持逾20%增長 （第二版） 【收水前瞻】儲局收水限制港股反彈力 留意3類抗逆股 2021/09/15 【收水前瞻】儲局收水限制港股反彈力 留意3類抗逆股 【中資電訊股】5G網絡+雲計算打造「元宇宙」基石？ 2021/09/15 【中資電訊股】5G網絡+雲計算打造「元宇宙」基石？ 你可能感興趣 【賺錢潮流】從潮鞋說起 看了就易賺了（附圖解構） 18:20 2021/09/16 【賺錢潮流】從潮鞋說起 看了就易賺了（附圖解構） 【新零售 水為財】疫後包裝水綫上渠道加速 未來大包裝水料長期保持逾20%增長 （第二版） 11:08 2021/09/16 【新零售 水為財】疫後包裝水綫上渠道加速 未來大包裝水料長期保持逾20%增長 （第二版） 【收水前瞻】儲局收水限制港股反彈力 留意3類抗逆股 12:00 2021/09/15 【收水前瞻】儲局收水限制港股反彈力 留意3類抗逆股 最新專欄文章 【iPhone 13】邊個抵買啲？買蘋果股票好過買iPhone13？ 今日 【iPhone 13】邊個抵買啲？買蘋果股票好過買iPhone13？ 【新零售 水為財】疫後包裝水綫上渠道加速 未來大包裝水料長期保持逾20%增長 （第二版） 2021/09/16 【新零售 水為財】疫後包裝水綫上渠道加速 未來大包裝水料長期保持逾20%增長 （第二版） 【中資電訊股】5G網絡+雲計算打造「元宇宙」基石？ 2021/09/15 【中資電訊股】5G網絡+雲計算打造「元宇宙」基石？ 【炒尾水】復甦尾聲 10大行業可吼（第二版） 2021/09/14 【炒尾水】復甦尾聲 10大行業可吼（第二版） 【文化強國戰略】疫後綫上閱讀大爆發 長短視頻、數字閱讀潛力大 （第二版） 2021/09/14 【文化強國戰略】疫後綫上閱讀大爆發 長短視頻、數字閱讀潛力大 （第二版） 中國市場 大行報告 市場動向 農夫山泉（09633） 養元飲品（滬：603156） 中國旺旺（00151） 蒙牛乳業（02319） 品牌 飲品 產品