【碳中和飲食趨勢】環保消費從「植物基浪潮」講起 乳品巨頭搶攻市場（第二版）

【第二版刊登於11:44】內容及組圖更新

最近除植物奶和燕麥奶外，瑞典植物奶公司Veg of Lund看準植物奶食材中馬玲薯的永續耕作性，最近新研製馬玲薯飲品。植物奶未來趨勢也不能忽視，燕麥奶和馬玲薯奶將會是市場新起之秀。

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