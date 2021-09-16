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約翰遜踢走忠誠派 改組內閣彰顯用人唯才

國際 19:14 2021/09/16

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約翰遜（Boris Johnson）當上英國首相後，就像美國前總統特朗普（Donald Trump）一樣，內閣組成同樣予人用人忠誠行先的觀感。最新一次內閣大執位，約翰遜似乎汲取教訓，改以問責的思維行事。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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