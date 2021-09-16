約翰遜踢走忠誠派 改組內閣彰顯用人唯才 國際 19:14 2021/09/16 分享： 約翰遜（Boris Johnson）當上英國首相後，就像美國前總統特朗普（Donald Trump）一樣，內閣組成同樣予人用人忠誠行先的觀感。最新一次內閣大執位，約翰遜似乎汲取教訓，改以問責的思維行事。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 新iPhone毋須太驚喜 用戶但求穩陣升級 2021/09/15 新iPhone毋須太驚喜 用戶但求穩陣升級 Apple打甩壟斷指控 市場定義成關鍵 2021/09/14 Apple打甩壟斷指控 市場定義成關鍵 日本首相抗疫不力退位 疫苗大臣竟成接班大熱！ 2021/09/11 日本首相抗疫不力退位 疫苗大臣竟成接班大熱！ 華裔＋Z世代 英網球新星「錢」途無限 2021/09/13 華裔＋Z世代 英網球新星「錢」途無限 英加稅在所難免 說服選民考功夫 2021/09/09 英加稅在所難免 說服選民考功夫 你可能感興趣 新iPhone毋須太驚喜 用戶但求穩陣升級 20:57 2021/09/15 新iPhone毋須太驚喜 用戶但求穩陣升級 Apple打甩壟斷指控 市場定義成關鍵 21:16 2021/09/14 Apple打甩壟斷指控 市場定義成關鍵 日本首相抗疫不力退位 疫苗大臣竟成接班大熱！ 09:05 2021/09/11 日本首相抗疫不力退位 疫苗大臣竟成接班大熱！ 最新專欄文章 國金札記 - 新iPhone毋須太亮眼 用戶但求穩陣升級 今日 新iPhone毋須太亮眼 用戶但求穩陣升級 國金札記 - Apple成功甩身指控科企壟斷太難 2021/09/15 Apple成功甩身指控科企壟斷太難 國金札記 - 華裔＋Z世代新星 拉度簡奴「錢途」無限 2021/09/14 華裔＋Z世代新星 拉度簡奴「錢途」無限 國金札記 - 日揆抗疫不力敗走 「疫苗大臣」反受惠？ 2021/09/13 日揆抗疫不力敗走 「疫苗大臣」反受惠？ 國金札記 - 英加稅在所難免 說服選民考功夫 2021/09/10 英加稅在所難免 說服選民考功夫 政治 經濟 約翰遜 英國