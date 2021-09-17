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英國穆斯林難民增 協力共構文化種族多元

國際 08:35 2021/09/17

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英國接收大量因恐懼塔利班掌權而逃離家園的阿富汗人，並為合乎資格的阿富汗人給予永久居留權。預料未來數年英國穆斯林族裔的居民數量持續增加，種族愈來愈多元化的英國，種族和平共存或成為值得關注的議題。

...

撰文 : 郭麗明 記者

欄名 : 國金好書

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