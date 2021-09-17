英國穆斯林難民增 協力共構文化種族多元 國際 08:35 2021/09/17 分享： 英國接收大量因恐懼塔利班掌權而逃離家園的阿富汗人，並為合乎資格的阿富汗人給予永久居留權。預料未來數年英國穆斯林族裔的居民數量持續增加，種族愈來愈多元化的英國，種族和平共存或成為值得關注的議題。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 郭麗明 記者 欄名 : 國金好書 相關文章 英國小店數量4年首錄增幅 填補連鎖店倒閉空隙 今日 英國小店數量4年首錄增幅 填補連鎖店倒閉空隙 【英國王室】凱特訪問軍事基地 探望撤離阿富汗英軍 2021/09/16 【英國王室】凱特訪問軍事基地 探望撤離阿富汗英軍 英國超市貨品9月貴1.3% 受供應鏈問題拖累 2021/09/16 英國超市貨品9月貴1.3% 受供應鏈問題拖累 英國8月錄得通脹3.2% 創逾9年新高 2021/09/15 英國8月錄得通脹3.2% 創逾9年新高 【英國疫情】內閣會議無人戴口罩 衛生大臣死撐「不是陌生人」（第二版） 2021/09/15 【英國疫情】內閣會議無人戴口罩 衛生大臣死撐「不是陌生人」（第二版） 你可能感興趣 英國小店數量4年首錄增幅 填補連鎖店倒閉空隙 今日 09:05 英國小店數量4年首錄增幅 填補連鎖店倒閉空隙 【英國王室】凱特訪問軍事基地 探望撤離阿富汗英軍 16:11 2021/09/16 【英國王室】凱特訪問軍事基地 探望撤離阿富汗英軍 英國超市貨品9月貴1.3% 受供應鏈問題拖累 09:05 2021/09/16 英國超市貨品9月貴1.3% 受供應鏈問題拖累 最新專欄文章 改良稅制堵漏洞 徵富豪稅3大關鍵 2021/09/11 改良稅制堵漏洞 徵富豪稅3大關鍵 劫富濟貧易變殺雞取卵 富豪稅堵塞漏洞是關鍵 2021/09/10 劫富濟貧易變殺雞取卵 富豪稅堵塞漏洞是關鍵 難民融入新國度倍艱難 社會定型變無形枷鎖 2021/09/04 難民融入新國度倍艱難 社會定型變無形枷鎖 難民異鄉定居 辛酸歲月有誰知 2021/09/04 難民異鄉定居 辛酸歲月有誰知 解構弱國發展之路 阿富汗狂瀾無力挽？ 2021/08/28 解構弱國發展之路 阿富汗狂瀾無力挽？ 網絡熱話 結婚 英國 阿富汗 巴基斯坦 居留權