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【賭股風雲】賭股想撈底？瑞銀4點勸你唔好（附6賭股目標價）

研究報告 08:00 2021/09/17

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澳門9月15日起就修改博彩法開展諮詢，觸發濠賭股股災。

9月16日大市疲弱，賭股整體回天乏術，全日6股均反彈失敗。銀河娛樂 （00027） 跌0.1%報39.1元，新濠國際 （00200） 跌0.8%報9.1元，美高梅中國 （02282） 跌2.3%報5.63元，澳博控股 （00880） 跌3.9%報5.14元。兩間美資賭企繼續跌得最慘，永利澳門 （01128） 跌4.7%報6.1元，金沙中國 （01928） 跌8.0%報15.5元。

相信不少勇士有意撈底博反彈，技術角度可見：【賭股股災】賭股無力回天 得一隻尚有技術看好？

不過，瑞銀昨日列出4大原因，指出現時下注濠賭股言之尚早：（即Click以下圖片觀看）

    點擊圖片放大
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專訪名家許長泰 談末季最新部署 詳見：【下一頁

瑞銀在《娛樂場幸運博彩經營法律制度》修訂諮詢開展後與澳門立法會議員、賭企高管、行業持分者及投資者交流，得到的反應是，這次修訂就算對賭企高管而言也是出乎意料。

他們認為，新修訂案在諮詢完結後不會出現重大變動，因為這是有關當局深思熟慮、謹慎制訂的方案，以解決過去20多年行業出現關鍵風險：

一、在高槓桿下仍保持向母企高派息；

二、反洗錢的合規問題，而這方面已觸發國際監管機構的調查；

三、諸如2015年「多金事件」的捲款潛逃事件，損害系統穩定及公眾利益。

記者：陳煒傑

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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