招商局看升 高息低PE 名家專區 2021/09/17 分享： A、H股指數昨日急挫，國企指數雖險守8800點，但技術指標MACD發出沽出迅號，或要下見去年低位8290點！但不少高息中資股相對硬淨，招商局國際（00144）今年盈利有望增長四成以上，加上超過6厘的股 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股營造三底 轉勢或在秋分（第四版） 2021/09/16 港股營造三底 轉勢或在秋分（第四版） 中字股實力談 - 中行夠高息 避險不二選 2021/09/16 中行夠高息 避險不二選 中字股實力談 - 港股震盪築底 內銀高息避險（第四版） 2021/09/15 港股震盪築底 內銀高息避險（第四版） 中字股實力談 - 聯通同業最平 5G促高增長 2021/09/15 聯通同業最平 5G促高增長 中字股實力談 - 港股回歸悶局 三桶油燃燒吧（第四版） 2021/09/14 港股回歸悶局 三桶油燃燒吧（第四版） 恒生中國企業指數 市帳率 RCEP 中國 經濟 指數 銀行 服務 人民幣 貿易