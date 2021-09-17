招商局看升 高息低PE

A、H股指數昨日急挫，國企指數雖險守8800點，但技術指標MACD發出沽出迅號，或要下見去年低位8290點！但不少高息中資股相對硬淨，招商局國際（00144）今年盈利有望增長四成以上，加上超過6厘的股

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