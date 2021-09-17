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【名家談股市】港股重創 滙豐范卓雲：應持續投資港股！

財金猛人追蹤 07:10 2021/09/17

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內地監管陰霾持續，拖累港股沽壓持續，昨日更最低曾見24505點，一度創近10個月低位。雖然監管政策持續困擾股市，滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「應持續投資港股！」

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范卓雲說：

「由現在至今年底，港股波動不料告終，然而，波動市持續之餘，仍可找到表現好的板塊，例如運動用品股，新能源車產業鏈板塊、先進科技板塊，因為它們盈利穩固，可見港股出現不同板塊差異化大的情況，因為不同公司和行業受到監管政策的影響有所不同，所以投資者更要專注公司的盈利能力。」

她表示：

 「我們看，第三季是今年低點，我們建議投資者應持續投資港股，不要因為市場恐慌而完全退出，中港股市擁有不少優質增長股，並獲政策支持，盈利向好，具有投資價值。」

繼科技股、內房股、醫療股後，濠賭股近日亦陷崩盤漩渦，澳門擬修改博彩法律制度規管發牌，拖累濠賭股急跌，另外，恒大 （03333） 債務危機持續升溫，內房股連日下跌。 港股昨日更最低曾見24505點。

專訪名家許長泰 談末季最新部署 詳見：【下一頁

本報記者：周劍琴

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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