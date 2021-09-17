大行紛唱淡內房 憂釀「完美風暴」 名家專區 2021/09/17 分享： 中國恒大（03333）的債券危機愈演愈烈，股價跌穿招股價後昨日盤中低見2.52元，再創上市12年來新低，負面情緒進一步蔓延至整個板塊。 流動性存壓 高盛降3企評級 券商高盛及美銀證券加入唱淡內房股，警告行 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 吳敏芳 趙穎妍 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 大摩率先預告 半導體需求或高估 2021/09/16 大摩率先預告 半導體需求或高估 交易講場 - 人工關節集採降價 醫械股緣何反升？ 2021/09/15 人工關節集採降價 醫械股緣何反升？ 交易講場 - A股今年累升14% 拆解資金強勢 2021/09/14 A股今年累升14% 拆解資金強勢 交易講場 - 拆解理財通受惠銀行股 2021/09/13 拆解理財通受惠銀行股 交易講場 - 平衡「騎手」權益與生意 美團有新計法 2021/09/11 平衡「騎手」權益與生意 美團有新計法 股票 中國恒大（03333） 中國海外發展（00688） 華潤置地（01109） 龍湖集團（00960） 碧桂園（02007） 融創中國（01918） 禹洲集團（01628） 人民幣 板塊