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大行紛唱淡內房 憂釀「完美風暴」

名家專區 2021/09/17

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中國恒大（03333）的債券危機愈演愈烈，股價跌穿招股價後昨日盤中低見2.52元，再創上市12年來新低，負面情緒進一步蔓延至整個板塊。

流動性存壓 高盛降3企評級

券商高盛及美銀證券加入唱淡內房股，警告行

...

撰文 : 吳敏芳
趙穎妍

欄名 : 交易講場

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股票 中國恒大（03333） 中國海外發展（00688） 華潤置地（01109） 龍湖集團（00960） 碧桂園（02007） 融創中國（01918） 禹洲集團（01628） 人民幣 板塊

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