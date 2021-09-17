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【名家談債券通】富達基金經理成皓：有利境內投資者增配境外中資債券！

財金猛人追蹤 08:22 2021/09/17

分享：

債券通南向通將於9月24日上綫，人民銀行表示，債券南向通跨境資金淨流出額上限不超過年度總額度和每日額度，南向通「年度總額度」為5,000億元等值人民幣、「每日額度」為200億元人民幣。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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