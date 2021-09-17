【名家談債券通】富達基金經理成皓：有利境內投資者增配境外中資債券！ 財金猛人追蹤 08:22 2021/09/17 分享： 債券通南向通將於9月24日上綫，人民銀行表示，債券南向通跨境資金淨流出額上限不超過年度總額度和每日額度，南向通「年度總額度」為5,000億元等值人民幣、「每日額度」為200億元人民幣。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 【消費趨勢】國貨點解崛起？富達繆子美：中國品牌更加貼近年輕人口味！ 2021/09/15 【消費趨勢】國貨點解崛起？富達繆子美：中國品牌更加貼近年輕人口味！ 【名家談收息股】揀收息股有標準？曾淵滄：要令到自己買咗之後好安心！（附名家投資心法） 2021/09/16 【名家談收息股】揀收息股有標準？曾淵滄：要令到自己買咗之後好安心！（附名家投資心法） 【名家談發債】首次內地地方政府在港發債？工銀國際涂振聲：初次規模不大但有多重意義！（第三版） 2021/09/15 【名家談發債】首次內地地方政府在港發債？工銀國際涂振聲：初次規模不大但有多重意義！（第三版） 【賭股風雲】滙豐范卓雲：賭股出現監管風險溢價！ 2021/09/16 【賭股風雲】滙豐范卓雲：賭股出現監管風險溢價！ 【名家看經濟】瑞士百達陳東：中國貿易數據好過預期 8月實際進口仍大幅增長 2021/09/16 【名家看經濟】瑞士百達陳東：中國貿易數據好過預期 8月實際進口仍大幅增長 你可能感興趣 【消費趨勢】國貨點解崛起？富達繆子美：中國品牌更加貼近年輕人口味！ 14:33 2021/09/15 【消費趨勢】國貨點解崛起？富達繆子美：中國品牌更加貼近年輕人口味！ 【名家談收息股】揀收息股有標準？曾淵滄：要令到自己買咗之後好安心！（附名家投資心法） 15:32 2021/09/16 【名家談收息股】揀收息股有標準？曾淵滄：要令到自己買咗之後好安心！（附名家投資心法） 【名家談發債】首次內地地方政府在港發債？工銀國際涂振聲：初次規模不大但有多重意義！（第三版） 21:49 2021/09/15 【名家談發債】首次內地地方政府在港發債？工銀國際涂振聲：初次規模不大但有多重意義！（第三版） 最新專欄文章 【賭股風雲】賭股想撈底?瑞銀4點勸你唔好（附6賭股目標價） 今日 【賭股風雲】賭股想撈底?瑞銀4點勸你唔好（附6賭股目標價） 【中產消費】少打機 多運動？消費股專家呂浩江：體育用品領先品牌增長更快！ 今日 【中產消費】少打機 多運動？消費股專家呂浩江：體育用品領先品牌增長更快！ 【名家看經濟】瑞士百達陳東：中國貿易數據好過預期 8月實際進口仍大幅增長 2021/09/16 【名家看經濟】瑞士百達陳東：中國貿易數據好過預期 8月實際進口仍大幅增長 【名家談發債】首次內地地方政府在港發債？工銀國際涂振聲：初次規模不大但有多重意義！（第三版） 2021/09/15 【名家談發債】首次內地地方政府在港發債？工銀國際涂振聲：初次規模不大但有多重意義！（第三版） 【監管陰霾】瑞士寶盛馬修斯：中國仍有三大板塊值得留意！ 2021/09/14 【監管陰霾】瑞士寶盛馬修斯：中國仍有三大板塊值得留意！ 債券通 富達 基金 債券 經濟 人民幣 金融 美元