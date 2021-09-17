【港股脈博】友邦滙豐接力下跌 美團騰訊低位反彈的啟示

港股今早輕微78點後，早段跌幅瞬間擴大至逾200點，恒指一度跌穿24500關，低見24424。圖表上第三隻腳愈踏愈深，有一浪低於一浪之勢。

惟恒指低位初見反彈，上午10時，恒指新報24742，倒升74或0.3%。

恒指低位反彈，動力主要來自重磅科技股普遍反彈，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 及阿里 （09988） ，分別倒升微近1%至3%。

滙豐好消息續來 淡友力沽難持久

4大重磅科技藍籌，早段跌市中沽壓亦有限。ATMX早段最多同跌稍高於1%，反而兩大藍籌金融股，才是今早跌市主力軍，滙豐 （00005） 及友邦 （01299） 均曾跌2%或以上，分別低見39.2元及86.05元，其後跌幅隨大市收窄。

滙豐、友邦近日不單未有任何負面消息傳出，跨理理財通、南向債券通相繼開通，以至市場預期聯儲局政策會議確認今年收水機會高，均利好滙豐財富管理及息差收入。當滙豐成為淡友造淡主要工具時，即時並非反映淡友黔驢技窮，相信亦顯示主要科技股已跌近具吸引力的水平。

澳門續牌諮詢 恒大危機續利淡

盡管如此，澳門賭業發牌諮詢引發的監管憂慮暫時難以平息，恒大（03333）債務危機會否引發銀行體系壞帳問題，以至內房行業融資困難的系統問題，亦為淡友提供繼續造淡的借口。

人行今早重啟14天逆回購，為7個月來首次，向市場淨投資900億元，相信已展開人行正開始回應市場對信貸縮張的憂慮。

撰文：劉德斌