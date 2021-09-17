【港股脈博】友邦滙豐接力下跌 美團騰訊低位反彈的啟示（第三版）

港股今早輕微78點後，早段跌幅瞬間擴大至逾200點，恒指一度跌穿24500關，低見24424。圖表上第三隻腳愈踏愈深，有一浪低於一浪之勢。

惟股價連日大跌的重磅藍籌科技股ATMX，早段低位紛覓初步支持企穩，股價率先反彈，滙豐（00005）、友邦（01299）兩大重磅藍籌股，以至本地地產及內險股全綫下滑，力壓大市。

本文今早第一版已指出，重磅科技股既已觸及初步支持，淡友轉為力沽匯豐及友邦等重磅藍籌金融股推低大市，情況相信難以持續。

結果匯豐、友邦尾市拗腰抽上，兩股分別由早段低位反彈3%及2%。滙豐收市倒升0.6%，友邦收市無升跌。恒指亦於U盤時段抽升上24920點全日高位收市，大升252點或1%，由早段低位抽升近500點

恒指尾市升勢並獲成交配合，U盤成交多達600多億元，全日成交增至1,938億元，為今年以來新高。惟值得注意的是，昨日為富時羅素季檢下周一生效前，買賣盤尾市湧現的效應干擾，未能視作大成交推動恒指築底反彈的佐證。另恒指昨收市高位24920，仍稍低於恒指周四全日高位，圖表上一浪低於一浪形態有待確認扭轉。

撰文：劉德斌