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【契媽股】女股神對中概股未死心？ 彈弓手改撈一隻「小牛」股（附ARK最新增減持列表）

財金猛人追蹤 12:23 2021/09/17

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中港股市陷入監管風暴，在美上市的中概股也好不了多少，獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood旗下ARK Investment 6月底以來不斷喪沽中概股，然而昨日竟然「彈弓手」改撈一家連日在沽的中國電動車股。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : ARK追蹤

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