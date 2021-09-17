【契媽股】女股神對中概股未死心？ 彈弓手改撈一隻「小牛」股（附ARK最新增減持列表） 財金猛人追蹤 12:23 2021/09/17 分享： 中港股市陷入監管風暴，在美上市的中概股也好不了多少，獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood旗下ARK Investment 6月底以來不斷喪沽中概股，然而昨日竟然「彈弓手」改撈一家連日在沽的中國電動車股。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : ARK追蹤 相關文章 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 2021/09/13 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 你可能感興趣 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 00:01 2021/09/13 專訪摩根資管許長泰 末季續波動 從政策選新股王 跨境理財通 銀行股享頭啖湯 最新專欄文章 【契媽股】中國監管風暴未驚完 女股神心淡再掟兩隻港股（附ARK最新買賣操作名單） 2021/09/10 【契媽股】中國監管風暴未驚完 女股神心淡再掟兩隻港股（附ARK最新買賣操作名單） 【契媽股】千億推動共富唔收貨 女股神決定阿里一股不留？（第二版） 2021/09/03 【契媽股】千億推動共富唔收貨 女股神決定阿里一股不留？（第二版） 【契媽股】女股神料中國科網股有排捱 ARKK中概股全清倉（附最新54項買賣操作列表） 2021/08/18 【契媽股】女股神料中國科網股有排捱 ARKK中概股全清倉（附最新54項買賣操作列表） 【契媽股】女股神續沽阿里比亞迪 六大主攻型ETF齊掃一隻軟件股（第二版） 2021/08/13 【契媽股】女股神續沽阿里比亞迪 六大主攻型ETF齊掃一隻軟件股（第二版） 【契媽股】暗度陳倉？ 女股神唱好Tesla卻減持 套現狂掃一隻「首選股」（第二版） 2021/08/06 【契媽股】暗度陳倉？ 女股神唱好Tesla卻減持 套現狂掃一隻「首選股」（第二版） Cathie Wood 小牛電動（美：NIU） 中國概念股 電動車 ETF 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 蔚來（美：NIO） 買入